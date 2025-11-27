McLaren-teambaas Andrea Stella sluit nog altijd uit dat het team één van hun coureurs, Lando Norris of Oscar Piastri, gaat bevoordelen. Het team blijft vasthouden aan een eerlijke strijd om de wereldtitel, de zogenoemde ‘papaja-regels’, ook al staat Max Verstappen nu nog maar 24 punten achter op WK-leider Lando Norris.

Na de dubbele diskwalificatie van beide McLarens in de Grand Prix van Las Vegas staat Verstappen op gelijke hoogte met Oscar Piastri – op 366 punten – en heeft hij 24 punten achterstand op wereldkampioenschapsleider Lando Norris. Stella benadrukt dat het team nog altijd geen voorkeur zal geven aan één van de coureurs in de strijd om de wereldtitel. “Nee, daar is geen reden toe”, reageerde hij op de vraag of er iets zou veranderen in de aansturing van de coureurs. “We hebben altijd gezegd dat, zolang de wiskunde niet anders uitwijst, we het aan de twee coureurs overlaten om te vechten voor hun kans op de eindoverwinning. En dat is hoe het ook in Qatar zal zijn.”

Stella benadrukte dat het team tot nu toe tevreden kan terugkijken op het seizoen. “Laten we niet vergeten: als iemand ons aan het begin van het seizoen had verteld dat we met nog twee races te gaan in deze situatie zouden zitten, hadden we er meteen voor getekend! Nu gaan we vol vertrouwen en met bewustzijn van onze kracht strijden voor het dubbele wereldkampioenschap.”

Ontknoping in de woestijn

Met nog twee Grands Prix en een sprintrace te gaan, houdt McLaren dus vast aan een eerlijke strijd tussen de coureurs. Norris voert het kampioenschap aan met 390 punten, terwijl zijn teamgenoot en titelrivaal Piastri 24 punten achterstand heeft. Verstappen staat eveneens 24 punten achter Norris. De Brit kan aankomend weekend in Qatar al kampioen worden, mits hij na de Grand Prix een voorsprong van 26 punten of meer heeft. Dankzij zowel de sprintrace als de Grand Prix hebben Piastri en Verstappen echter nog volop kansen om flink terrein goed te maken op de kampioenschapsleider.

