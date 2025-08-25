Teambaas Andrea Stella blikt alvast vooruit op de tweede seizoenshelft. McLaren ging dit jaar de zomerstop in als ongetwijfeld de favoriet voor de constructeurstitel dit jaar, maar dat betekent niet dat er geen werk aan de winkel is voor de dominante renstal. Stella onthult hoe McLaren ook tijdens de races voorafgaand aan de zomervakantie de MCL39 heeft geüpgraded. Ook bestempelt hij het circuit van Zandvoort als een sterk circuit voor de McLaren-bolide.

Met vier behaalde 1-2-finishplaatsen op een rij ging McLaren uitstekend de zomerstop in. Hoewel het nog wel per Grand Prix verschilde wie van de twee coureurs – Lando Norris of Oscar Piastri – als eerste over de finishlijn reed, was het steeds weer een coureur in papaja. McLaren heeft inmiddels een voorsprong van 299 WK-punten opgebouwd naar tweede plaats Ferrari in het constructeurskampioenschap, maar gaat zeker nog niet op de lauweren rusten.

“In de recente races hebben we de auto tijdens vrijwel elke race met een aantal onderdelen geüpgraded”, onthulde Stella in Hongarije. “Ik denk dat hier, op de Hungaroring, ondanks het resultaat in Q3 (tijdens de kwalificatie, red.), eigenlijk is bewezen dat de auto weer sneller is.”

Zandvoort

De Italiaanse teambaas werd vervolgens gevraagd naar op welke circuits McLaren nog goed kan presteren, en hun voorsprong daarmee nog verder kan uitbreiden. “Ik denk dat we een aantal circuits hebben die weer in ons voordeel zullen zijn, zoals Zandvoort”, onthult Stella. Norris won vorig jaar de race in de duinen. “En we hebben ook specifiek werk verricht voor sommige circuits, zoals Monza of Las Vegas, waar we vorig jaar niet per se dominant waren. We kijken zeker uit naar het tweede deel van het seizoen en we verwachten competitief te zijn.”

