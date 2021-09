De stewards hebben Max Verstappen op het matje geroepen. De Nederlander zou tijdens de tweede vrije training op vrijdag onder een rode vlag-situatie Lance Stroll ingehaald hebben, wat tegen de regels is.

Verstappen moet zich vandaag om 10:45 uur melden bij de stewards om het voorval te bespreken. Verstappen zou, blijkt uit het document van de FIA, vrijdag om 15:10 uur, dus tijdens de tweede vrije training, Lance Stroll tussen bocht 10 en 11 hebben ingehaald terwijl de rode vlag gezwaaid werd voor de stilstaande Mercedes van Lewis Hamilton. Tijdens een rode vlag-situatie mogen coureurs elkaar niet inhalen en moeten ze rustig terugkeren naar de pitstraat.

Op de onboardbeelden van Verstappen is te zien dat hij richting bocht 8 al de Mercedes van Hamilton ziet stilstaan. Op dat moment was er nog geen rode vlag. Bij het uitkomen van bocht 10, de CM.com Bocht, was Verstappen nog altijd bezig aan zijn snelle ronde, maar de rode vlag wordt op dat moment nog altijd niet gezwaaid. Die komt pas op het korte rechte stuk richting de Hans Ernstbocht. Op dat korte rechte stuk rijdt Stroll langzaam rechts van de baan om Verstappen vrij baan te geven. De vlagpanelen kleuren pas rood net voordat hij Stroll, die al duidelijk wel in een langzamere modus schiet, inhaalt. Pas na het inhalen van de Aston Martin kreeg de Nederlander van engineer Gianpierro Lambiase te horen dat er een rode vlag was.

Mogelijk ontsnapt Verstappen aan een straf vanwege de samenloop van omstandigheden, maar het voorval zou Verstappen ook op een gridstraf kunnen komen te staan. Dat zou met name op Zandvoort geen pretje zijn: meerdere coureurs twijfelen al aan de inhaalkansen op het smalle en snelle circuit.

