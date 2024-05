Tijdens de kwalificatie van de GP van Monaco hebben de muurstickers voor behoorlijk wat problemen gezorgd. De folie, bedoeld om sponsorreclame te tonen, bleek kwetsbaar en kwam los wanneer auto’s tegen de vangrails schuurden. Dit leidde tot aanzienlijke problemen bij de coureurs, vooral tijdens de kwalificatie.

Lando Norris was één van de coureurs die hinder ondervond van de losgeraakte stickers. Tijdens Q1 was er een stuk folie losgeraakt en dat kwam onder zijn bolide terecht. Dit dwong de Brit om naar de pitstraat te gaan, waardoor hij pas erg laat in de sessie een tijd kon neerzetten. “Dit zou niet mogen gebeuren in de Formule 1”, aldus een gefrustreerde Norris. “Het is eigenlijk een beetje stom dat het weer gebeurde. Ik had het al eerder benoemd tijdens de rijdersbriefing. Ze zeiden dat ze het zouden oplossen, maar dat is duidelijk niet gebeurd.”

McLaren-teambaas, Andrea Stella, was eveneens ontevreden over de situatie. Hij benadrukte dat dit probleem niet voldoet aan de standaarden die aan circuits worden gesteld. “Wat in Q1 gebeurde, is iets wat niet zou mogen gebeuren”, verklaarde Stella. “We kregen het onder de auto en verloren heel veel downforce. Wat neerkwam op drie seconden per ronde.”

Stella waarschuwde daarnaast ook voor de mogelijke impact van de stickers op de race. “Het had behoorlijk catastrofale gevolgen voor Lando’s performance. Ik heb begrepen dat Leclerc en nog een paar andere coureurs er mogelijk ook last van hebben gehad. Dus wat gaat de uitkomst van de race bepalen? Of je reclame onder je auto krijgt of niet? Of moet het gaan om de prestaties van de coureurs, de auto’s en de teams? Er moet iets gedaan worden.”