Nyck de Vries finishte zondag in zijn eerste Formule 1-race voor AlphaTauri als veertiende, drie plaatsen achter zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda. Teambaas Franz Tost en Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko verwachten van De Vries dat hij er meteen staat en het Italiaanse team bij de hand neemt, vanwege zijn leeftijd en ervaring bij andere F1-teams en in andere klassen. Maar is dat wel reëel?

“Het is sowieso nooit gemakkelijk een nieuwe klasse binnen te komen, dat geldt helemaal voor de Formule 1. Zelfs al heb je veel ervaring, het is een compleet andere wereld”, zegt Stoffel Vandoorne over de uitgangspositie van Nyck de Vries.

FORMULE 1 Magazine sprak in Bahrein met de Belgische reservecoureur van het verrassend sterke Aston Martin. Vandoorne (30) weet namelijk waarover hij praat.

De coureur uit Kortijk maakte zeven jaar geleden als invaller zijn Formule 1-debuut bij McLaren, toevallig in Bahrein. De Vlaming verving destijds Fernando Alonso die niet fit genoeg was na een eerdere crash. Pas het jaar erop zou Vandoorne als vaste coureur bij McLaren een heel seizoen mogen rijden.

Die situatie is in hoge mate vergelijkbaar met De Vries, die vorig jaar op Monza zijn officiële F1-debuut maakte als eenmalige invaller voor de zieke Alexander Albon bij Williams. Hij scoorde meteen twee WK-punten.

Stoffel Vandoorne op de startgrid in Bahrein, voor zijn officiële F1-debuut als vervanger van Fernando Alonso in 2016. Foto: Motorsport Images

“Nyck heeft een heel goede race gehad op Monza, maar ik denk dat daar alles goed viel voor Williams. De auto was heel snel. Door dat weekend zijn de verwachtingen rondom Nyck waarschijnlijk verder de lucht in geduwd”, vermoedt Vandoorne, die net als De Vries jarenlang deel uitmaakte van het McLaren-opleidingsprogramma. De twee waren eerder ook teamgenoten in de Formule E.

“Nyck is natuurlijk geen rookie”, vervolgt Vandoorne. “Hij heeft Formule 1-ervaring opgebouwd bij verschillende teams, dus het is niet allemaal compleet nieuw. Maar je moet het nog steeds niet onderschatten. Nyck heeft ervaring, in F1, F2, Formule E, Toyota en hypercars, maar geloof me, het blijft moeilijk. Hij moet nieuwe circuits ontdekken, wennen aan de manier van werken binnen het team en de auto leren kennen. En ja, dan is het misschien niet honderd procent eerlijk als mensen meer van je verwachten dan normaal van een nieuwkomer, maar hé, dit is wel Formule 1.”

“Nyck heeft al de nodige F1-ervaring, vooral met testen, onder andere bij Mercedes, Aston Martin en Williams. Dat is meegenomen, maar AlphaTauri is een ander team en een andere auto. Dat kost tijd. Ik denk dat hij nog wat dingen moeten uitvinden qua setup. Dus het is moeilijk om na één race al een oordeel te vellen.”

Toen jij in de Formule 1 debuteerde, vond jij het destijds lastig om met het verwachtingspatroon en alle randzaken om te gaan?

“Het is zonder twijfel een enorme stap ten opzichte van alle andere raceklassen. Er zijn meer dingen die je moet doen, er is veel meer media-aandacht. Je zit constant in de spotlights en het is vaak alles of niets. In het begin is dat misschien een beetje overweldigend. Inmiddels heb ik geen probleem om ermee te dealen. Als coureur moet je voor ogen houden dat alles om de prestatie draait, dat is de mindset die je moet hebben.”

Is het reëel om van Nyck de Vries te verwachten dat hij vanaf het begin zijn teamgenoot, die bezig is aan zijn derde jaar, om de oren te rijden?

“Het is niet makkelijk, maar ik denk wel dat het mogelijk is. Als je kijkt naar Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Max Verstappen, die waren ook meteen heel snel. Het is alleen niet fair om na één kwalificatie en één race al een oordeel te vellen.”

“Natuurlijk, de druk staat er vol op, maar dat is ook een spel. Iedereen verwacht dat Nyck het goed zal doen, maar iedereen verwacht ook dat Tsunoda hem zal verslaan, want Nyck is op papier de rookie. Beiden staan onder druk.”

Nyck de Vries en zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda. Foto: Getty Images.

Is het make or break?

“Het is gewoon heel simpel: je moet presteren. Als je niet levert, houdt het op. Dat geldt voor iedere coureur in de Formule 1, los van je contract of het team waar je zit.”

Wat zijn jouw ambities nog in de Formule 1?

“Ik ben nu reservecoureur bij Aston Martin, na vier jaar Mercedes. Het is een andere uitdaging. Aston Martin is nu bezig de structuur te bouwen waarmee ze kunnen terugkeren naar de top. Maar we hebben nu al best een grote stap gemaakt.”

Maar jouw persoonlijke ambities? Er zijn meer coureurs op leeftijd die een comeback maken. Kijk maar naar Nico Hülkenberg, die vijf jaar ouder is.

“Het zou leuk zijn om terug te kunnen keren. Het blijft een heel speciale wereld met de snelste auto’s, maar realistisch gezien is die kans heel miniem. Maar je weet nooit wat er gebeurt. Het is altijd belangrijk en goed om één voet tussen de deur te houden en dat doe ik dus ook. Maar ik vind het ook mooi om dit jaar weer Formule E te rijden voor DS Penske en hiervoor de wereld over te gaan.”

