Het Duitse tijdschrift Die Aktuelle heeft wereldwijd voor grote consternatie gezorgd door publicatie van een ‘exclusief interview’ met Michael Schumacher, die na een ski-ongeluk eind 2013 in coma werd gebracht en sindsdien niet meer in het openbaar is verschenen. Het blijkt om een verhaal te gaan dat met behulp van kunstmatige intelligentie is geschreven.

De kritiek, zeker in Duitsland, is niet mals. ‘Dom’ en ‘respectloos’ zijn slechts enkele typeringen voor de handelwijze van Die Aktuelle, dat op de cover een exclusief interview met de zevenvoudig wereldkampioen promoot. Schumacher is na zijn ski-ongeluk in Frankrijk die levensbedreigend bleek, nooit meer in het openbaar verschenen. Zijn gezondheidstoestand is een van de best bewaarde geheimen ter wereld. De familie heeft (nog) nooit openheid van zaken gegeven. Naar verluidt wordt Schumacher in zijn villa aan het Meer van Genève behandeld door een groot medisch team.

De verbazing was dan ook groot, toen Die Aktuelle deze week een interview met de Duitse recordkampioen aankondigde inclusief een coverfoto van een lachende Schumacher. Het magazine beweert dat het het eerste interview met hem heeft gehad sinds zijn tragische ongeval eind 2013, waarin Schumacher antwoord geeft op de brandende vraag hoe het met zijn gezond gesteld is. Aan het slot van de bijdrage komt de aap echter uit de mouw: het interview is nep. Het magazine heeft nooit met Schumacher of iemand van zijn familie gesproken, het verhaal is geschreven met behulp van kunstmatige intelligentie.

Beschamend, oordeelt de Duitse media-expert Boris Rosenkranz. Hij noemt de ‘stunt te stom om waar te zijn’.

De bekritiseerde cover van Die Aktuelle.

