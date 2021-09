De Grand Prix van Italië verdient een vurige nabespreking. In Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine, praten André Venema, Daan de Geus en Sjaak Willems na over de winst van Daniel Ricciardo, Het Incident, het format en over een gerucht: Liberty Media zou al van plan zijn de geldverslindende F1 te verkopen?

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email