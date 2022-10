We hebben in Amerika een vrij spannende race voorgeschoteld gekregen, maar niet altijd om de juiste redenen. We hebben van alles gezien: meesterwerkjes, maar ook gevaarlijke acties en coureurs die slecht reden. Het was een mix van alles en nog wat, maar dat is ook waar de show om draait.

Als ik het over gevaarlijk rijden heb, heb ik het over Lance Stroll. Hij zou voor een race geschorst moeten worden voor het incident met Fernando Alonso. De FIA is zowel in de Formule 1 als lagere klassen heel laks geweest wat betreft coureurs die slingeren op het rechte stuk, terwijl dat het gevaarlijkste is dat er is en het laatste wat je wil zien. Het is zielig om te doen en supergevaarlijk.

Door te slingeren op het rechte stuk, breng je andere coureurs in gevaar – mogelijk zelfs in levensgevaar. Want je kan zo een enorm ongeluk veroorzaken. En dat komt dan omdat je bewust besluit zoiets te doen, niet omdat je een fout maakt. Het is dus écht onacceptabel.

De FIA moet optreden en meer straffen uitdelen voor dit soort acties. Zelfs als het niet tot een ongeluk leidt. We hebben namelijk geluk gehad dat het niet al eerder is misgegaan. En het begint dus al in de lagere klassen. In de Formule 4 en Formule 3 zie je soms jongens rijden alsof ze in een videogame zitten. Maar racen is gevaarlijk en dit heeft niks met racen – of goed verdedigen – te maken.

Alonso heeft geluk gehad dat het voor hem goed afliep. Het was zelfs vrij bizar: hij wist de auto terug te brengen naar de pits en nadat ze hem met een nieuwe neus en nieuwe banden weer naar buiten stuurden, kon hij nog gewoon goed meedoen en punten pakken! Die Alpine is blijkbaar zo stevig als een tank… Alonso reed indrukwekkend.

Verstappen imponeert

Wie ook indrukwekkend was, was Max Verstappen. Lewis Hamilton had een goed tempo te pakken in zijn Mercedes en Max wist eigenlijk geen moment echt ver op hem uit te lopen. Na zijn slechte pitstop, pakte Verstappen Charles Leclerc met een goede move en daarna haalde hij Hamilton eerst bij en vervolgens ook knap in.

Mercedes was daarvoor echter in de fout gegaan door Hamilton voor de laatste stint op de harde band te zetten. Dat was niet de juiste keuze. Vooral niet omdat de Mercedes sowieso zuinig met de banden omspringt en je in de slotfase met lichte auto’s en een baan met veel grip beter af was op mediums. Zoals Red Bull, dat wél de juiste keuze maakte.

Max ging ook echt voor de zege. Op een gegeven moment denk ik dat we allemaal dachten dat Lewis zijn jaarlijkse overwinning zou pakken, maar Max ontzegde hem de zege. Dat moet zeer teleurstellend zijn voor Lewis.

Klagende coureurs

Wat ik nog kwijt wil, is hoeveel de coureurs over elkaar klagen over de radio. Hoe vaak hebben we zondag wel niet iemand horen klagen dat iemand de track limits overschrijdt en straf moet krijgen? Dat geklaag begint vervelend te worden. Het is wat over the top. Al was het zondag wel grappig, want Lewis bleef maar over Max klagen en Max kreeg inderdaad een waarschuwingsvlag te zien. Maar: nog geen paar ronden later kreeg Lewis dezelfde waarschuwing. Hij was er zo op gefocust of Max over de track limits ging, dat hij niet doorhad dat hij zelf ook fouten maakte.

