Aston Martin heeft met de AMR26 de nieuwe auto voor 2026 onthuld. Lance Stroll sprak na de presentatie optimistisch over zijn eerste indrukken en ziet ondanks de grote reglementswijzigingen kansen voor een sterk seizoen. Stroll benadrukt wel dat er een uitdaging is voor alle teams.

Na een zestiende plaats in het kampioenschap van 2025 voor Stroll – zes plekken achter zijn teamgenoot Fernando Alonso – is de Canadees zich bewust van de uitdagingen die de nieuwe regels met zich meebrengen. “De reglementen voor 2026 betekenen een grote verandering en vormen een echte uitdaging voor alle teams”, aldus Stroll. De coureur benadrukt ook dat de auto een bijzondere mijlpaal markeert voor het team. Dit is namelijk de eerste auto die voortkomt uit de voltooide campus in Silverstone en het is de eerste samenwerking met motorleverancier Honda.

‘Upgrades blijven doorvoeren’

Het doel is volgens Stroll om gedurende het seizoen prestatie-upgrades te blijven doorvoeren. “Het is geweldig om samen te werken met Adrian Newey en met zoveel getalenteerde mensen bij Aston Martin, die er alles aan doen om dat mogelijk te maken”, vertelde de coureur.

De nieuwe Aston Martin valt direct op door het radicale ontwerp. Zo heeft Newey opvallende keuzes gemaakt met betrekking tot de voorvleugel, sidepods, motorkap en voor- en achterwielophanging. Door dit ontwerp liep het team tijdens de shakedown in Barcelona echter wel vertraging op. Pas op donderdag kwam de AMR26 voor het eerst in actie, met Stroll achter het stuur. “Onze shakedown verliep goed, wat belangrijk is bij een nieuwe auto. Het gaf ons een degelijk eerste gevoel”, verzekerde Stroll. Teamgenoot Fernando Alonso kwam een dag later in actie met de nieuwe auto.

‘Spannend jaar voor de fans’

De volgende test gaat bijna van start; van woensdag 11 februari tot en met vrijdag 13 februari vindt er een driedaagse pre-season test plaats in Bahrein. “Daar willen we zoveel mogelijk informatie verzamelen in aanloop naar de eerste race in Melbourne”, legt Stroll uit. De versie van de AMR26 die nu is gepresenteerd, zou een eerste versie zijn. Newey liet via Aston Martin weten dat het team in Australië met een nog agressiever ontwerp te zien zal zijn. “Het belooft een spannend jaar te worden voor de fans”, besloot Stroll veelzeggend.

