George Russell kende een zware Grand Prix van Las Vegas. De Brit kwalificeerde zich als vierde met stuurbekrachtigingsproblemen, en op zondag staken die opnieuw de kop op. Ondanks het terugkerende probleem wist Russell knap de derde plaats veilig te stellen – later zelfs goed voor P2 na de diskwalificatie van beide McLaren-coureurs.

Russell kampte in Q3 al met de problemen. De Brit had ‘echt moeite om door de bochten te komen’ en kwalificeerde zich uiteindelijk als vierde. In de race staken de stuurbekrachtigingsproblemen opnieuw de kop op, dit keer zelfs nóg eerder dan verwacht. “Vanaf ongeveer ronde vijf had ik het stuurprobleem weer, precies hetzelfde als in de kwalificatie”, legde Russell uit. “Elke ronde was zo pijnlijk. Ik werd langzamer, en langzamer, en langzamer. Ik dacht echt: ‘Dit is niet leuk’. P3 was het maximale vandaag; los van ronde één was het gewoon geen fijne race.”

Ondanks de teleurstelling ziet Russell duidelijk verschil met de Mercedes van vorig jaar. “Kijk je naar het gemiddelde van dit seizoen… Vorig jaar waren we in Singapore slecht, dit jaar wonnen we daar. In Las Vegas waren we toen dominant, en nu staan we op het podium”, vertelde hij. Volgens Russell is dat geen toeval. “We hebben nu een auto die over 24 races beter presteert. Vorig jaar hadden we een wagen die óf extreem dominant óf juist slecht was. Dit jaar is hij consistenter. Dat betekent misschien minder opvallende momenten, maar wel meer punten over een heel seizoen.”

