Jos Verstappen heeft zondag een primeur gescoord: voor de eerste maal won hij een rallywedstrijd, de Monteberg Rally. De vader van Max Verstappen vierde in België bovendien zijn rentree, nadat hij eerder door gezondheidsklachten even uit de roulatie was.

Jos Verstappen zegevierde samen met zijn vaste co-piloot Renaud Jamoul. De twee wonnen de laatste drie stages. In de eindrangschikking bleef Verstappen nipt de Balg Davy Vanneste voor op basis van een snellere tijd in de eerste run. Zijn volgende rally is 20 mei, opnieuw in België.