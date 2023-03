Het had weinig gescheeld of de twee grote Formule 1-kampioenen Alain Prost en Michael Schumacher waren in de jaren negentig teamgenoten geworden bij Ferrari.

Viervoudig wereldkampioen Alain Prost besloot eind 1993 na een carrière van dertien seizoenen zijn helm aan de wilgen te hangen. Het vertrek van de Fransman maakte de weg vrij voor de opmars van Michael Scumacher die in 1994 en 1995 met Benetton zijn eerste twee wereldtitels won. In 1996 maakte de Duitser de overstap naar Ferrari, waar hij ging samenwerken met Jean Todt.

Todt was goed bevriend met Prost en het duurde niet lang voor de twee Fransen kwamen te filosoferen over een mogelijke rentree van Le Professeur. “Ik zei oké, maar we moeten er wel helder over zijn”, zegt Prost in de podcast Beyond The Grid. “Als ik er heen ga dan alleen als nummer 2. Ik zal proberen om Ferrari en Michael te helpen het kampioenschap te winnen.”

‘Schumacher helpen’

Prost was in 1993 bij zijn afscheid 38 jaar oud en zou bij een eventuele rentree de veertig al gepasseerd zijn. Niet echt de leeftijd om aan een volgende wereldtitel te denken, maar de Fransman had nog wat goed te maken in Maranello nadat hij er in 1991 met ruzie was vertrokken. “Het was me er alleen maar om te doen deel uit te maken van het succes van Ferrari”, zegt Prost terugkijkend. “Een deel van de uitdaging was om Jean en natuurlijk Michael te helpen, want ik kon – na één, twee of drie jaar pensioen – natuurlijk op geen enkele manier met Michael concurreren. Maar ik kon wel helpen. Dat zou mijn uitdaging zijn geweest. Misschien een vreemde uitdaging, maar ik was er wel benieuwd naar.”

Uiteindelijk kreeg het gesprek met Todt geen vervolg. Waarom, is Prost nooit duidelijk geworden. “Vraag het aan Jean. Misschien zou het te ingewikkeld zijn geweest. Ik weet niet eens meer met wie ze tegelijkertijd aan het praten waren, misschien was het beter om het niet te vertellen.”

Uiteindelijk koos Ferrari voor Eddie Irvine als coureur naast Schumacher. Wel duurde het nog tot 2000 alvorens de Italiaanse stal weer successen ging boeken.