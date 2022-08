Max Verstappen was na afloop van de kwalificatie voor de Belgische Grand Prix buitengewoon tevreden. Verstappen was in een ‘prima auto’ verreweg de snelste op Spa-Francorchamps, maar moet zondag vanwege een gridstraf op P15 starten.

Voor Verstappen stond zaterdag niet veel meer dan de eer op het spel. De wereldkampioen wist vrijdag al dat hij dit weekend een nieuwe krachtbron zou krijgen en daardoor tegen een gridstaf zou aanlopen. Toch was hij er zaterdag tijdens de kwalificatie op gebrand om de snelste tijd neer te zetten en zo zondag op zijn minst enkele andere gestrafte coureurs – onder wie Charles Leclerc en Lando Norris – achter zich te houden op de grid.

Dat lukte aardig. Verstappen klokte in de beslissende fase van de kwalificatie een buitenaardse 1:43.665 en was daarmee maar liefst zes en zeven tienden sneller dan Carlos Sainz en Sergio Pérez die op de tweede en derde plaats eindigden. “Ik ben hier erg blij mee”, zei Verstappen na afloop. “Je weet vooraf natuurlijk nooit wat de marge wordt, maar het gevoel in de auto was het hele weekend al prima.”

Op de vraag waar de RB18 het beste tot zijn recht kwam, zei Verstappen lachend. “Op de rechte stukken, in de bochten. Hij is gewoon goed. Dit is misschien wel één van de beste kwalificaties met deze auto.” Het goede gevoel over zijn materiaal moet zich op zondag uitbetalen, stelde Verstappen. “Met de snelheid die we in de auto hebben, wil ik naar voren en in ieder geval op het podium eindigen.”

Extra waakzaam bij de start

Een start midden in het veld, omgeven door andere coureurs, is zeker met de hairpin van La Source vlak na de start en de daar aangelegde grindbak, een hachelijke onderneming. Verstappen verwacht dan ook dat de meeste coureurs het zondag rustig aan zullen doen bij de start. “Je kon dat al een beetje zien in de Formule 3-race. Normaal gaat iedereen buitenom, omdat de baan daar de ruimte voor bood. Maar nu is dat anders en dus zal iedereen wat voorzichtiger zijn.”

Mick Schumacher (r) inspecteert de nieuwe grindbak aan de buitenkant van La Source (Motorsport Images)