Wie Monaco zegt, zegt superjachten. In de haven van het prinsdom liggen doorgaans al de meest luxueuze schepen, maar ten tijde van de Grand Prix liggen zo’n beetje alle dure boten op de Middellandse Zee daar voor anker. Max Verstappen, die al tien jaar dik betaald wordt door Red Bull, kan natuurlijk niet achterblijven; zijn nieuwe superjacht – ter waarde van 12,6 miljoen euro – werd ook in de haven gespot.

Het is lang niet de grootste boot die dit weekend in Monaco is aangemeerd, maar toch trekt dit donkergrijze superjacht (zie onderstaande foto’s) veel bekijks. Dat heeft alles te maken met de wereldberoemde eigenaar. Het bekende logo op het achterdek verraadt dat dit de boot van Max Verstappen is.

‘Unleash the Lion’

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldde in januari al dat Verstappen zich op een superjacht had getrakteerd. Twee jaar geleden zou hij de bestelling hebben geplaatst; begin dit jaar vond de overdracht plaats in Italië. Het gaat om een Mangusta Gransport 33 van de Italiaanse scheepswerf Overmarine Group. Verstappen doopte zijn superjacht ‘Unleash the Lion’, dezelfde naam die hij in februari aan zijn nieuwe privéjet gaf.

Het superjacht van Verstappen telt drie verdiepingen, negen slaapplaatsen en een jacuzzi op het voordek. Aan boord is er ruimte voor twaalf gasten en vijf bemanningsleden. Unleash the Lion gaat wel een stuk langzamer dan de Red Bull-bolides waarmee Max Verstappen gewoonlijk rondscheurt. De maximumsnelheid bedraagt ongeveer 48 kilometer per uur. Het jacht heeft echter een bereik van ongeveer driehonderd zeemijlen – perfect voor een vakantie op de Middellandse Zee. Naar verluidt betaalde Verstappen circa 12,6 miljoen euro voor Unleash the Lion en zal hij jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro moeten aftikken om het jacht zeewaardig te houden.

Max Verstappens new private yacht has been spotted in the Monte Carlo marina. The 33-meter luxury yacht Mangusta GranSport 22 was built by Overmarine and launched during the winter break. It's called "Unleash the Lion". pic.twitter.com/LoD7QSl3lJ — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) May 23, 2025

