Pat Symonds, de technisch directeur van de Formule 1 is blij verrast met de manier waarop de teams invulling hebben gegeven aan het nieuwe reglement dat hij samen met de FIA heeft opgesteld.

Symonds is één van de mensen achter het nieuwe technische reglement. Toen de nieuwe regels bekend werden gemaakt, verwachtte vrijwel iedereen dat de nieuwe generatie auto’s enorm op elkaar zou lijken, maar niets is minder waar gebleken. Als één ding de afgelopen weken duidelijk is geworden, is het dat elk team een eigen draai heeft gegeven aan het nieuwe reglement. Iets waar Symonds erg blij mee is, zo zegt hij tegen F1TV. “De vorige generatie auto’s zag er vrijwel identiek uit. Maar nu zien de auto’s van de top vier er compleet anders uit. En dat is geweldig.”

Ook Symonds – voorheen onder andere werkzaam bij Williams, Benetton en Renault – is vooral onder de indruk van de Mercedes W13 en de smalle sidepods van die auto. “Dit is een zeer nieuwe aanpak. Ik vind het erg interessant. Het is niet iets wat ik had voorzien. Ik denk dat het een beetje radicaler is dan we hadden verwacht, maar ik ben erg onder de indruk hoe ze de lucht gekoeld krijgen.”

Regelboek

“Toen we de aerodynamica van dit reglement bedachten, hebben we natuurlijk naar meer dingen gekeken dan alleen downforce”, gaat Symonds verder. “We hebben gekeken naar het opwarmen van de banden en natuurlijk ook naar het koelen van de motoren. We hebben een grote luchtinlaat gebruikt om de motor gekoeld te krijgen. Ik denk dat Mercedes een paar trucjes heeft toegepast om ze te helpen bij het koelen. De intercooler is bijvoorbeeld een heel slim onderdeel. Die is watergekoeld en hebben ze al enige tijd, maar ik denk dat die wat anders is dan de anderen hebben en daarom kunnen ze de motor wat strakker verpakken dan de andere teams.”

Of de W13 legaal is, laat Symonds in het midden. “Hun rivalen zullen ongetwijfeld met hun rode pennen in het regelboek duiken en kijken wat Mercedes heeft gedaan.”

