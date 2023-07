Taki Inoue vindt zichzelf de slechtste Formule 1-coureur ooit. Bij de Hongaarse GP van 1995 wordt hij door een medical car aangereden en breekt daarbij een been. “Voor mij wilden ze de race niet stoppen.”

In FORMULE 1 Magazine hadden we een interview met de kleurrijke Japanner als voorbeschouwing op de Grand Prix van Hongarije.

Het voorval met de medical car (foto boven) is nog altijd een van de meest hilarische incidenten uit de geschiedenis van de Formule 1. Het filmpje van Inoue’s aanrijding waarbij hij door de lucht vliegt, is op YouTube miljoenen keer bekeken. “Ik word er nog vaak aan herinnerd”, bekent Takachiho, roepnaam Taki, Inoue tijdens een vermakelijk gesprek in zijn woonplaats Monaco. Bij achttien Grands Prix verschijnt hij aan de start, vijf keer bereikt hij de finish. “Ik ben de slechtste Formule 1-coureur aller tijden”, vindt hij. “Geen twijfel mogelijk, haha.”

Die twijfelachtige reputatie heeft de Japanner, beseft hij, niet alleen te danken aan het veelbesproken incident op de Hungaroring in 1995. Check de compilatie van al zijn blunders op YouTube, met daarin ook de crash met de safety car (terwijl Inoue wordt teruggesleept naar de pits) die hem een lichte hersenschudding oplevert. Het gestuntel heeft Inoue, samen met zijn geestige Twitteraccount, bijna dertig jaar later de status van cultheld opgeleverd.

‘Moderne F1-bolides zijn gedrochten’

Als begeleider van jonge Japanse coureurs bezoekt Inoue nog steeds regelmatig races. De tijden zijn veranderd, constateert ook hij. Volgens hem is het heden ten dage uitgesloten dat een coureur met zo weinig talent en zoveel capriolen als hij nog in een F1-auto wordt gezet. Daarnaast vindt Inoue de moderne bolides gedrochten. “Kijk eens goed hoe ze er nu uitzien. Dat zijn toch geen auto’s? Ze gaan misschien sneller, maar is dat het belangrijkste? Weet ik niet. Het lijken wel Corvettes of Mustangs, van die Amerikaanse muscle cars. Ik heb liever iets meer verfijnde auto’s.”

(verhaal gaat verder onder de foto)

Taki Inoue, de zelfbenoemde slechtste F1-coureur aller tijden… (Foto: Peter van Egmond)

Bekijk hier nog eens de samenvatting van de inhaalrace van Max Verstappen in Hongarije 2022

Zoals de Footwork Hart, waarin de Japanner in 1995 de circuits onveilig maakt. Het is niet de betrouwbaarste bolide, erkent Inoue nu. Voor hem is het echter al een overwinning op zich dat hij het tot de Formule 1 heeft geschopt. “Ik wist niets van de sport. Echt helemaal niets”, beweert Inoue. “Ik had nog nooit een race gezien, wist niet eens wat een pitstop was. Toen ik daarover bij mijn eerste race (Japan, 1994 in een Simtek) hoorde, vroeg ik: waarom moet ik stoppen voor benzine? Kunnen we de tank niet in één keer volgooien?”

Hoe onbetrouwbaar de Footwork Hart is, wordt op 13 augustus 1995 andermaal pijnlijk duidelijk. In ronde 13 ploft de motor op de Hungaroring, waarna Inoue zijn auto langs de baan en op een vrij linke plek parkeert. Wanneer de medical car voor inspectie langskomt en Inoue al met een brandblusser op weg is naar zijn bolide, wordt hij geschept en vol op het linkerbeen geraakt. De landing is na een klap op de motorkap perfect. “Keurig op mijn voeten. Ik zou er van een jury waarschijnlijk een 9.90 voor krijgen”, zegt hij.

‘Voor Taki Inoue werd de race niet stilgelegd’

De Japanner wordt naar het medisch centrum op het circuit vervoerd, waar hij vergaat van de pijn. “Ik moest eigenlijk direct naar een ziekenhuis, maar Charlie (Whiting, de wedstrijdleider) wilde de race niet voor mij stopzetten. ‘Jij blijft hier liggen tot de race voorbij is’, hoorde ik. Voor Michael Schumacher zouden ze de race in zo’n geval direct stilleggen, maar niet voor Taki Inoue”, meent hij. “Daar lag ik dan, bijna iedereen had de ruimte al verlaten om naar de race te kijken.”

Na afloop van de Hongaarse GP, gewonnen door Damon Hill, wordt Inoue alsnog naar het ziekenhuis gebracht. Ook daar maakt hij iets bijzonders mee. “Ze vroegen mij bij binnenkomst hoe ik de medische kosten ging betalen. ‘Als je niet betaalt, kunnen we niets voor je doen’, werd er gezegd. Ik vroeg: betalen? Waarom? Ik ga niet betalen. Ik had ook niets bij me: mijn creditcards en andere spullen lagen in de truck op het circuit.”

Elke maand een betalingsherinnering

Inoue heeft de rekening (‘volgens mij ging het omgerekend om honderd of tweehonderd euro’) nooit betaald, verklapt hij. “Vijf jaar lang kreeg ik elke maand een betalingsherinnering van het ziekenhuis.” Lacht: “Op een gegeven moment zijn ze daar maar mee gestopt.”

Het was een geluk bij een ongeluk voor Taki Inoue, volgens eigen zeggen de slechtste F1-coureur aller tijden.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." Het incident van Taki Inoue en de medical car…

Kijk hier voor het complete tijdschema van de Grand Prix van Hongarije

Het verhaal met Taki Inou, de slechtste F1-coureur aller tijden, staat in de nieuwste editie van FORMULE 1 magazine die nu in de winkel ligt. Je kunt het magazine uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland.