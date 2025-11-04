Voormalig FIA-steward Johnny Herbert verwacht dat het tape-incident in Austin nog een staartje krijgt. Red Bull werd na de Amerikaanse GP beboet omdat het een markering van McLaren van de pitmuur probeerde te halen. Het voorval, inmiddels gekscherend tape-gate genoemd, is kenmerkend voor de plaagstootjes die concurrerende teams elkaar toedienen. Volgens Herbert zullen er in de komende races nog meer van dit soort ‘spelletjes’ worden gespeeld.

Daags na de GP van de Verenigde Staten kreeg Red Bull een boete van vijftigduizend euro – waarvan de helft voorwaardelijk – vanwege een procedurele overtreding voorafgaand aan de start van de race. Een teamlid van Red Bull probeerde een stuk tape te verwijderen dat McLaren op de pitmuur had geplakt. Lando Norris zou de markering gebruiken om zijn auto nauwkeurig te positioneren bij de start.

Spelletjes in de slotfase

Achteraf lachte Norris het incident weg. “Dat hebben ze (Red Bull, red.) goed gedaan”, reageerde de McLaren-coureur met een knipoog. “Het maakte mij allemaal niets uit. Uiteindelijk heb ik de tape niet eens gebruikt – dat maakte het extra grappig.”

LEES OOK: Red Bull beboet na verwijderen McLaren-tape bij start GP Austin

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Herbert voorspelt dat er tijdens de laatste vier Grands Prix vergelijkbare incidenten zullen plaatsvinden naarmate de titelstrijd tussen McLaren en Red Bull verder oplaait. “Kijk naar Austin en dat relletje met die Red Bull-monteur”, aldus Herbert in de Stay on Track-podcast. “Het ging toen over die tape die Norris op de muur had geplakt – en de monteur die het eraf had getrokken. Er zullen nog meer spelletjes worden gespeeld in de komende Grands Prix”, voorspelde hij. “Red Bull is erg goed in het spelen van dergelijke spelletjes.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.