Het team van Max Verstappen heeft zojuist zijn tweede rijderswissel voltooid. Daniel Juncadella heeft de Mercedes-AMG GT3 afgestaan aan Jules Gounon, die de derde stint voor zijn rekening neemt. Het drietal strijdt nog altijd om de koppositie op de Nürburgring. Verstappen vocht tijdens zijn openingsuur een zinderend duel uit met Nordschleife-veteraan Christopher Haase, die genoot van de uitdaging van een viervoudig F1-kampioen.

Jules Gounon nam rond 14.00 uur het stuur over van Daniel Juncadella, die de voorsprong van team Verstappen op de rest van het veld flink had uitgebreid. Met nog twee uur op de klok zal er nog één rijderswissel plaatsvinden; mogelijk sluit Max Verstappen de dag af op de Nürburgring. Zijn eerste stint stond in het teken van een spectaculair gevecht met Christopher Haase, die de polesitter al in de eerste ronde had ingehaald. Haase genoot bijna een uur lang van de aanvallen van de F1-coureur.

‘Tanden op elkaar en alles geven’

“Het was echt ontzettend leuk”, aldus een enthousiaste Haase tegenover de officiële NLS-kanalen. “Ik heb lang niet meer zoveel plezier gehad tijdens een race. Ik heb niets meer over, echt niets meer. Op sommige stukken was Max een beetje sneller, daarna was ik weer iets sneller. Het was gewoon geweldig racen. Tanden op elkaar en alles geven”, vatte Haase het eerste uur samen. “Genieten van autosport en gas geven. Gewoon vol gas tot het einde. Zo pak ik het meestal aan, maar nu stonden we vooraan op de eerste startrij en het publiek was geweldig.”

Inmiddels is er opnieuw een tweestrijd ontstaan, ditmaal tussen Gounon en de BMW met startnummer 99. In het derde uur is het stuivertje wisselen tussen beide teams.

