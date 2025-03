Red Bull-teambaas Christian Horner reageert meteen na de sprintkwalificatie in China enthousiast op de prestatie van Max Verstappen, die de verwachtingen overtreft met de tweede tijd. Alleen Lewis Hamilton is een fractie sneller. “Max komt achttien duizendsten tekort voor pole position. Dat is een fenomenale prestatie”, aldus Horner.

“Dit is weer een geweldige prestatie van Max”, stelt Horner voor de camera van Viaplay. “Ik had niet verwacht dat hij op de eerste rij zou staan, zeker niet met twee McLarens achter ons. Dus dat was een heel goede prestatie van Max. De punten worden zaterdag verdeeld, maar het is een goed herstel na de eerste vrije training.”

In de vrije training eindigde Max Verstappen op P16, maar dat resultaat vertekende.

Minder positief kon Horner zijn over de prestatie van Verstappens teamgenoot Liam Lawson, die wederom sneuvelde in Q1, net als een week geleden in Melbourne tijdens de kwalificatie voor de openingsrace van het seizoen. “Zijn eerste ronde was goed en dat bracht hem op dat moment in de top-tien. Helaas kon hij de banden niet genoeg koelen in de langzame ronde. Als het zo dicht bij elkaar staat, heeft dat gevolgen voor je. Het is jammer, maar zaterdag zal hij het hopelijk beter doen.”

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.