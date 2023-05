Aston Martin gaat het ondanks de goede seizoenstart nog lastig krijgen dit jaar. Daarvoor waarschuwt nota bene teambaas Mike Krack. Hij denkt dat Aston Martin op diverse hogesnelheidscircuits niet zo goed uit de verf zal komen.

“Het is mooi dat we al enkele keren op het podium hebben gestaan, dat gaan we zeker niet als ‘normaal’ beschouwen. We moeten juist als Aston Martin met beide benen op de grond blijven”, aldus Krack tegenover Formula1.com.

In plaats van speculeren over misschien wel een eerste zege, stelt hij de verwachtingen echter naar beneden bij op circuits die nog gaan komen. “Denk aan Monza, Las Vegas en Spa”, zegt Krack. Binnen het team zijn vraagtekens gerezen rond de geschiktheid van de bolide voor dergelijke circuits. “We hebben gelukkig nog tijd voor het doorontwikkelen van de auto, dat moeten we dus zeker niet laten.”