Frédéric Vasseur, sinds dit seizoen de nieuwe teambaas bij Ferrari, zal geen beslissingen nemen op basis van persoonlijke relaties of belangen. Dat stelt David Coulthard, voormalig F1-coureur en analist voor Sky Sports, tegen FORMULE 1 Magazine. Volgens Coulthard is de Fransman de aangewezen man om Ferrari weer terug op de rails te krijgen, ondanks de tegenvallende start van het seizoen in Bahrein.

Bij de openingsrace van het seizoen, afgelopen zondag in Bahrein, viel Charles Leclerc in de slotfase uit vanwege een probleem met de motor en eindigde Carlos Sainz naast het podium. Hij werd vierde.

Volgens Coulthard kan Vasseur als buitenlander makkelijker afrekenen met de Italiaanse cultuur bij Ferrari dan zijn voorgangers. “Als buitenlander hoeft Fred niet cultureel bewust te zijn. Hij kan zeggen: ‘Jongens, dit is een raceteam, ik ben de baas en dit is hoe we het gaan doen’. En het zal minder gaan over persoonlijke belangen, reputaties of relaties”, aldus Coulthard. Dat laatste was vaak het verwijt aan Vasseurs voorganger Mattia Binotto.

De laatste van 16 constructeurstitels van Ferrari dateert alweer van 2008, terwijl de laatste rijderstitel in 2007 werd gewonnen, door Kimi Räikkönen. In dat jaar vertrok Jean Todt als teambaas en werd hij opgevolgd door Stefano Domenicali. Het was het begin van een lange periode met Italianen aan het roer en – toeval of niet – van sportieve teleurstellingen. Na Domenicali gaven achtereenvolgens Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene en Mattia Binotto het steigerende paard de sporen, maar niemand kreeg het in galop langs de hindernissen.

“Vasseur is een racer”, meent Coulthard. “Dat is een ander belangrijk aspect. Binotto was een engineer, Arrivabene een marketingman. Vasseur wordt niet afgeleid door randzaken, hij is enkel gericht op de prestatie van de auto.”

Oud-coureur en F1-analist David Coulthard heeft vertrouwen in Ferrari-teambaas Fred Vasseur. Foto: Getty Images

Volgens de toonaangevende Italiaanse journalist Stefano Mancini van La Stampa krijgt Vasseur bij Ferrari in elk geval wel de tijd om iets neer te zetten, in tegenstelling tot zijn voorgangers. “Hij krijgt minstens vijf jaar de tijd. Er zijn de laatste jaren teveel veranderingen geweest. Bij andere topteams was meer rust en stabiliteit. Vasseur moet daarvoor zorgen bij Ferrari. En voor resultaat, want de leiding van Ferrari wil wel een hoofdprijs, het liefst voor 2026.”

