De teambazen in de Formule 1 waarschuwen dat het plan om races spannender te maken door coureurs te verplichten twee pitstops te maken, averechts kan werken. Het voorstel kwam ter sprake tijdens een commissievergadering, omdat veel races dit seizoen werden gewonnen door coureurs die maar één verplichte pitstop maakten.

Racing Bulls-teambaas Alan Permane waarschuwt dat het verplichten van een tweede pitstop het tegenovergestelde effect kan hebben. “Iedereen vindt twee stops of meer leuk, maar we moeten voorzichtig zijn. Onze strategie- en bandenteams bekijken dit nauwkeurig. Het lastige aan een twee-stop race is dat de banden er niet altijd geschikt voor zijn. Je hebt banden nodig die echt een twee-stop strategie afdwingen. Als je het forceert, kan het zomaar gebeuren dat iedereen dezelfde strategie rijdt en je daardoor het tegenovergestelde bereikt.”

Ook Williams-teambaas James Vowles deelt die zorg. “Mijn grootste zorg is dat we allemaal precies dezelfde strategie gaan volgen, omdat we verplicht worden twee pitstops te maken. Laten we eerst de basis goed op orde krijgen: bandenafbraak en de verschillen tussen de compounds. Als er later een regel komt die een twee-stop afdwingt, prima, maar als we dit volgend jaar al toepassen denk ik dat dit juist minder variatie in de races oplevert, en dat baart me zorgen.”

Nieuwe reglementen

McLaren-teambaas Andrea Stella benadrukt dat de huidige regels juist zorgen voor variatie en onvoorspelbare races. “We hebben vaak gezien dat de ene coureur een één-stopstrategie rijdt en de andere een twee-stop. Dan zie je de één-stop coureur achtervolgd worden door de twee-stop, maar dat verdwijnt natuurlijk zodra het verplicht wordt. We moeten hier dus heel zorgvuldig over nadenken, en dat doen we ook. Ik ben ervan overtuigd dat de F1 Commissie dit zal bespreken en dat we tot een goede oplossing komen.”

Met de ingrijpende veranderingen aan de technische reglementen, waaronder nieuwe motoren en een volledig nieuw chassis voor 2026, vindt Stella dat het nog te vroeg is om het bandenreglement aan te passen. “Er verandert zoveel in 2026 dat we eerst moeten zien wat voor soort races we krijgen voordat we de regels wijzigen. Laten we eerst observeren en voorzichtig zijn. Daarna kunnen we vanuit sportief oogpunt ingrijpen om ervoor te zorgen dat de races zowel spannend als eerlijk blijven.”

