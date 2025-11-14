Over iets meer dan twee maanden rijdt Audi voor het eerst met een Formule 1-auto, en Sauber-teambaas Jonathan Wheatley kijkt alvast vooruit – met een duidelijke wens: Max Verstappen. De Brit gaf toe dat hij de Nederlander graag in een Audi zou zien. “Wat voor teambaas zou ik zijn als ik dat niet wilde?” zei Wheatley glimlachend.

Wheatley, jarenlang een sleutelfiguur bij Red Bull, begeleidde Verstappen bij zijn eerste stappen in de Formule 1 en speelde een rol bij al zijn vier wereldkampioenschappen tot nu toe. Die langdurige samenwerking heeft geleid tot een nauwe band tussen de Brit en de Nederlander. “Ja, ik wil dat Max Verstappen onze auto gaat rijden”, zei Wheatley glimlachend. “Wat voor teambaas zou ik zijn als ik dat niet wilde? Ik heb het geluk dat ik al lange tijd bevriend ben met Max, maar ook met zijn vader Jos en zijn manager Raymond. Zo’n vriendschap groeit doordat je altijd eerlijk bent en het vertrouwen dat je hebt opgebouwd nooit breekt”, legt Wheatley uit. “Maar eerlijkheid alleen is niet genoeg om Verstappen nu al aan een F1-stoel bij Audi te koppelen.”

Kampioen in 2030

Het doel is duidelijk: Audi wil tegen 2030 meestrijden om het kampioenschap. “We willen vechten met teams als McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull”, zegt Wheatley. “Die teams zijn al lang aanwezig, hebben veel successen behaald en hebben uitstekende mensen in hun organisatie. Ik zeg niet dat wij dat niet hebben, maar we moeten nog dat niveau bereiken. Als iemand een race mist, moet er meteen iemand klaarstaan die net zo talentvol is.”

Volgens Wheatley is het ambitieuze doel echter haalbaar. “De investering van Audi is fantastisch, en de doelstelling om in 2030 mee te doen om het kampioenschap is agressief, maar in mijn ogen zeker haalbaar.” Hoewel Wheatley nog geen contract aan Verstappen kan aanbieden, maakt hij geen geheim van zijn wens. Het lijkt slechts een kwestie van tijd – en van resultaten – voordat Audi serieus kan meedoen in het gesprek over de Nederlander.

