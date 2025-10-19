Verschillende teambazen binnen de Formule 1 deelden hun enthousiasme over de nieuwe tv-deal met Apple in de Verenigde Staten. De techgigant maakte in aanloop naar de GP van Austin bekend dat het de exclusieve uitzendrechten in de VS heeft verworven. De komende vijf jaar zullen Amerikaanse fans het kampioenschap volgen via streamingdienst Apple TV+. Volgens de Formule 1-top kan de samenwerking zorgen voor een ‘exponentiële groei’ op deze lucratieve markt.

Vrijdag maakten Apple en de Formule 1 gezamenlijk bekend dat de koningsklasse vanaf 2026 exclusief te zien zal zijn bij de techgigant – mits je in de VS woont. Verschillende bronnen meldden dat de deal naar schatting zo’n 140 miljoen dollar per jaar waard is. Sinds de overname van de Formule 1 door Liberty Media is de sport er steeds beter in geslaagd om de Amerikaanse markt aan te boren. De Netflix-serie Drive to Survive speelde daarbij een cruciale rol, maar ook Apple kreeg met F1: The Movie al een voet tussen de deur.

‘Exponentiële groei’

Hoewel de Formule 1 in de Verenigde Staten inmiddels razend populair is, verwacht de organisatie dat de nieuwe deal de groei nog verder zal versnellen. Diverse teambazen deelden hun enthousiasme. “Ik denk dat exponentiële groei heel realistisch is”, verklaarde McLaren-CEO Zak Brown tegenover Autosport. “Het zal tijd kosten, maar Apple heeft met F1: The Movie laten zien dat hun interesse serieus is. Als je kijkt naar het bereik van hun verschillende platforms en de technologie waarover ze beschikken – en wij zijn natuurlijk een technologiegedreven sport – dan heerst er veel enthousiasme.”

LEES OOK: Apple verovert Formule 1-uitzendrechten in de VS, megadeal volgt op filmsucces

“Eddy Cue (vicevoorzitter van Apple Services, red.) heeft bovendien een enorme passie voor de Formule 1”, vervolgde Brown. “Dat helpt altijd, want passie drijft een organisatie vooruit. Ik ben erg enthousiast over de manieren waarop zij de Formule 1 kunnen promoten – niet alleen tijdens raceweekenden, maar 24/7 via hun verschillende kanalen en technologieën.”

‘Zitten op één lijn’

Red Bull-teambaas Laurent Mekies sloot zich daarbij aan. “Eigenlijk zitten we volledig op één lijn”, zei hij. “Als je met Apple praat, voel je dat enthousiasme direct. Het bereik wordt ongelooflijk – dat is spannend voor alle teams. We proberen al jaren de Amerikaanse fans te bereiken, en dat is de laatste tijd goed gelukt. Maar met deze samenwerking met Apple openen zich opnieuw nieuwe deuren.”

Mercedes-topman Toto Wolff benadrukte tot slot dat de deal niet alleen de Amerikaanse, maar ook de wereldwijde populariteit van de Formule 1 zal vergroten. “Apple News is een van de grootste nieuwsplatforms ter wereld”, verklaarde Wolff. “Als je de steun hebt van mensen als Eddy Cue en zijn team, dan weet je dat het goed zit. En qua hardware – horloges, telefoons, noem maar op – kun je moeilijk beter zitten dan bij Apple. Daarom geloof ik dat dit een groot succes wordt voor zowel de Formule 1 als voor Apple zelf.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.