Max Verstappen won zaterdag zijn tweede NLS-race, mede dankzij sterke stints van teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon. De Spanjaard en de Fransman zullen hem ook tijdens de 24 uur van de Nürburgring in mei vergezellen. Beiden waren zeer te spreken over hun gelauwerde teamgenoot, die zijn F1-verplichtingen knap weet te combineren met de GT3-racerij. De twee kijken dan ook reikhalzend uit naar de etmaalrace.

Na de zegetocht van Verstappen stond Jules Gounon de pers te woord. De Fransman was zaterdag verantwoordelijk voor de derde stint. “Ik heb hier een tijdje niet kunnen racen, maar om dan op deze manier terug te komen is gewoon exceptioneel. Het team was exceptioneel en mijn teamgenoten waren exceptioneel”, lachte hij tevreden. “Het voelt ontzettend goed.” Ervaarde Gounon extra druk door het gezelschap van een viervoudig F1-kampioen? “Om eerlijk te zijn viel dat reuze mee”, antwoordde hij. “Max (Verstappen, red.) is een geweldige gast en heel bescheiden. Ik heb gewoon een teamgenoot die je met niemand kunt vergelijken. Samen met Daniel (Juncadella, red.) en straks ook Lucas Auer vormen we een hechte groep. Ik kan niet wachten op de 24-uursrace.”

Simracen biedt goede voorbereiding

“Het is goed om hier te winnen”, vulde Juncadella aan. “We werken allemaal toe naar de 24-uursrace. Voor Verstappen is dit natuurlijk een hele goede start. Daarbij is het belangrijk dat we met de Mercedes-AMG een competitieve auto in huis hebben.” Max Verstappen heeft de afgelopen jaren voornamelijk op de virtuele Nürburgring gereden. Juncadella, die ook dienstdoet als simulatorcoureur binnen de Formule 1, legde uit dat een rijder zich ook in de sim goed kan voorbereiden. “Met de juiste software kom je heel dicht bij het echte circuit”, gaf hij toe. “Doordat het asfalt op de baan is vernieuwd, is de virtuele versie soms nog hobbeliger dan in werkelijkheid. Verstappen en ik hebben de afgelopen tijd veel geoefend, ook met verkeer. Het is een goede manier om je voor te bereiden op het echte werk.

De nieuwe teamgenoten van Verstappen zijn overigens niet de minste. Gounon is fabriekscoureur namens Alpine in het WEC en heeft veel ervaring met langeafstandsraces. In 2017 en 2022 won hij de 24 uur van Spa en in 2022 en 2023 schreef hij ook de GT World Challenge Europe Endurance Cup op zijn naam. Daarnaast was hij in 2023 oppermachtig in de GTD Pro-klasse van de 24 uur van Daytona. Juncadella is eveneens fabriekscoureur in het WEC, waar hij uitkomt voor Genesis. In het verleden won hij bovendien het Europees Formule 3-kampioenschap en reed hij vrije trainingen voor het F1-team van Force India. Verstappen krijgt in mei ook nog versterking van Lucas Auer.

