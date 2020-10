Teamlid Mercedes test positief op coronavirus, ‘wordt afgehandeld volgens FIA-protocol’

Mercedes heeft bekendgemaakt dat een teamlid positief getest is op het coronavirus. Volgens het team wordt alles afgehandeld volgens het protocol van de FIA.

“Dit is afgehandeld en wordt afgehandeld in overeenstemming met de FIA-protocollen, in nauwe samenwerking met de FIA”, laat Mercedes in een korte verklaring weten. Volgens de BBC gaat het niet om een van de coureurs en neemt het team de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het een zo klein mogelijke impact heeft op het raceweekend.

We can confirm that a team member has tested positive for COVID-19. This has been handled and is being handled in line with FIA protocols, working closely with the FIA. — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 8, 2020



Vorige week maakte de FIA bekend dat er tien positieve coronagevallen waren tussen de 1,822 tests tijdens de verplichte testronde. Het was het hoogste aantal positieve gevallen dit seizoen. Dat ging echter alleen om personeel en niet om teamleden.

Het is niet de eerste keer dat iemand binnen de Formule 1-bubbel positief getest is: Sergio Pérez moest de twee races op Silverstone aan zich voorbijgaan nadat hij positief was getest. Nico Hülkenberg viel in voor de Mexicaan, die toen in quarantaine moest.

Eerder dit jaar was er ook al een positief coronageval binnen een Formule 1-team: McLaren maakte voorafgaand aan de Grand Prix van Australië bekend dat een teamlid positief getest was op het coronavirus, waarop het team zich terugtrok uit de race. Het was het begin van een domino-effect dat uiteindelijk leidde tot de afgelasting van de race op de dag dat de eerste vrije trainingen verreden zouden worden.