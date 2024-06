Max Verstappen is al benaderd door meerdere World Endurance Championship-teams om in de toekomst deel te nemen aan de befaamde 24 uur van Le Mans. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull Racing heeft dat onlangs bevestigd. Dit weekend staat de befaamde autosportklassieker op het programma.

Max Verstappen heeft in het verleden meermaals aangegeven dat het rijden van de 24 Uur van Le Mans hoog op zijn verlanglijstje staat, maar dan bij voorkeur wel na afloop van zijn Formule 1-carrière. Een combinatie zou alleen vanwege de overvolle F1-kalender al tot problemen kunnen leiden, stelde hij eerder. Inmiddels denkt hij dat een combinatie wel mogelijk is, mits goed voorbereid.

Toch is er naar aanleiding van zijn eerdere publieke liefdesverklaringen aan Le Mans contact met hem opgenomen door verschillende geïnteresseerde teams. Verstappen heeft geantwoord dat hij geen overhaaste beslissingen wil nemen. Bovendien is bekend dat hij geen fan is van het Balance-of-Performance principe bij de hypercars.

‘Sfeer in Le Mans fantastisch’

“Maar ik wil die race absoluut eens rijden. Ik weet nog dat ik elf à twaalf jaar oud was en dat mijn vader Le Mans reed. Destijds was ik nog een kind, maar de hele sfeer in Le Mans was fantastisch”, stelde Verstappen onlangs nog tegenover meerdere media in Monaco. “Het teamaspect vind ik ook mooi. Je moet qua set-up een compromis vinden die voor alle coureurs werkt.”

Zijn vader Jos Verstappen de 24 Uur van Le Mans in 2008 in de LMP2-klasse, samen met zijn teamgenoten Peter van Merksteijn en Jeroen Bleekemolen.

