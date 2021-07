2021 staat ook bol van de techniek-relletjes tussen vooral Mercedes en Red Bull. Aan de oorsprong van dit soort conflicten staat vaak een stortvloed aan mailtjes, vroeger een ‘Dear Charlie’ geheten. Techniek-expert Rob van den Heijkant van FORMULE 1 Magazine geeft een inzicht in dit steekspel.

Afkijken en kopiëren is één tactiek, weet Van den Heijkant na tien jaar in de Formule 1. Misschien nog wel vaker dan dat, leiden alle spionageactiviteiten tot ouderwets klikken bij de wedstrijdleiding. “Dat gebeurt volop. Vroeger schreef je een briefje naar wedstrijdleider Charlie Whiting, dat noemde je een Dear Charlie.”

Er zijn twee voorbeelden van een Dear Nikolas, zoals ze tegenwoordig moeten heten. Nikolas Tombazis is nu immers het hoofd van de technische commissie voor single-seaters van autosportbond FIA. De eerste, als je denkt dat je iets slims gevonden hebt, is een persoonlijke mail aan alleen Tombazis waarbij je woordkeuze belangrijk is: “De truc is dat je zorgt dat ze iets goedkeuren vóór een ander team het net op een andere manier vraagt en de FIA het illegaal verklaart.”

De uitkomst van het geklik om de zogenaamde flexiwings: de nieuwe achtervleugeltest. Foto: Peter van Egmond

En dan is er nog de mailgroep met Tombazis én alle technische chefs van de teams. Een soort kliklijn. “Die gebruik je om mensen erbij te naaien”, legt Van den Heijkant fijntjes uit. “Wat je daar mee doet, is naar de bekende weg vragen en een uitspraak over een bepaald onderdeel of concept uitlokken: ‘nee, dat is illegaal’.” Dat antwoord gaat dan naar iedereen in de groep. “Dus dan weet één team dat ze in de shit zitten, terwijl de andere teams wakker zijn en precies weten waar ze naar moeten kijken én waar ze een protest tegen kunnen indienen.”

In editie 9 van FORMULE 1 Magazine gaat Van den Heijkant uitgebreid in op spionage- en klikpraktijken in de F1. “Protesteren doe je op zondagavond na de race. Dan wordt het team indien schuldig gediskwalificeerd. Als je het op vrijdag of zaterdag doet, kan het nog aangepast worden.”