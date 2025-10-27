Alpine kende een zwaar weekend tijdens de Grand Prix van Mexico. In de kwalificatie eindigden Pierre Gasly en Franco Colapinto als 18e en 20e, en ook in de race konden ze het tempo van de rest niet bijbenen. Het team werd als laatste geklasseerd: Gasly finishte 15e, Colapinto 16e. Met een achterstand van ruim 37 seconden op het veld staat Alpine voor een flinke uitdaging als ze niet als laatste in het constructeurskampioenschap willen eindigen.

Voor het grootste deel van de race leken de twee Alpine-coureurs in een wedstrijd op zich te rijden. Vanaf de achterste startposities zette het team in op gesplitste strategieën: Colapinto begon op de harde banden, Gasly op de mediums. Toch kwamen beide coureurs na de VSC aan het einde van de race vrijwel gelijktijdig over de streep, ver achter de rest van het veld.

Gasly omschreef het weekend als zwaar: “Het was een zeer moeilijke race voor ons als team en er is veel om te evalueren. Het voelde niet alsof we er het beste van hebben gemaakt. Hopelijk kunnen we ons verbeteren in São Paulo. Ik blijf gemotiveerd, we doen allemaal ons best en we moeten alles wat we hebben optimaal benutten voor de rest van het seizoen.” Ook teamgenoot Colapinto keek teleurgesteld terug: “Los van het veelbelovende tempo in de laatste stint op de zachte banden met minder brandstof, was het een lange en eenzame middag. We blijven leren, vechten en hopen in Brazilië competitiever te zijn.”

Zuid Amerikaanse thuisrace

Colapinto kijkt alvast uit naar zijn bijna-thuisrace in Brazilië: “Ik kan niet wachten om terug te keren naar São Paulo en te racen voor de Zuid-Amerikaanse fans. Vorig jaar was dat weekend emotioneel om verschillende redenen; dit jaar wil ik ervan genieten en de fans zien, ook al zijn de resultaten er momenteel nog niet.” Alpine verlaat Mexico met lege handen en een flinke achterstand in het constructeurskampioenschap. Het weekend was een harde herinnering dat er nog veel werk aan de winkel is voor het Franse team voordat ze zich opmaken voor Brazilië.

