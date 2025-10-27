Oscar Piastri moest met lede ogen toekijken hoe teamgenoot Lando Norris in Mexico de leiding in het WK overnam. Met een dominante overwinning op het Autódromo Hermanos Rodríguez troefde de Brit zijn Australische teamgenoot met één punt af. Piastri maakte vanaf de zevende startplaats twee posities goed, maar was allerminst tevreden over zijn eigen optreden. Met nog vier Grands Prix te gaan wil hij zijn rijstijl grondig omgooien.

Na een matige start viel Piastri in de openingsronde terug naar de negende plaats. Hij vocht zich weer naar voren en – mede dankzij een slimme pitstop – eindigde hij als vijfde. Het bleek niet genoeg om de leiding in het WK vast te houden. Sinds de GP van Bahrein voerde hij het klassement aan, maar dankzij de knappe zege van Norris moest hij die koppositie – zij het nipt – afstaan. Piastri erkent dat hij, nu hij al vier races niet meer op het podium heeft gestaan, iets fundamenteels aan zijn rijstijl moet veranderen.

‘Had anders moeten rijden’

“Er was veel tegenstrijd, ja”, verzuchtte Piastri aangeslagen. “Het is moeilijk te zeggen. Ik had het gevoel dat ik de hele race vlak achter iemand zat. Daardoor had ik veel last van vuile lucht, en dat maakte het lastig. Voor mij is het vooral belangrijk dat ik hier lering uit trek. Gisteren werd na de sessie al duidelijk dat ik een paar dingen grondig moet veranderen aan mijn rijstijl. Vandaag was het natuurlijk een kwestie van schade beperken, maar ook van leren.”

LEES OOK: Nieuwe WK-leider Lando Norris blijft koel: ‘Nu mijn kop erbij houden’

“Als ik daarin wat vooruitgang heb geboekt, ben ik blij”, voegde hij eraan toe. Over zijn vijfde plaats was hij minder te spreken. “Als je teamgenoot de race wint, is een vijfde plek niet bepaald iets om over naar huis te schrijven.” Tijdens het Europese seizoen verkeerde Piastri nog in topvorm; na de GP van Zandvoort bedroeg zijn voorsprong op Norris liefst 34 WK-punten. Hoe kan hij die vorm weer terugvinden?

“Ik had de afgelopen weken gewoon heel anders moeten rijden”, benadrukte hij nogmaals. “Ik heb mijn rijstijl niet aangepast waar dat wel nodig was. Dat is een beetje vreemd om te beseffen, maar de auto en de banden vroegen de laatste races gewoon om een compleet andere aanpak. Daar heb ik niet goed op ingespeeld. Vandaar dat ik nu wat dingen heb geprobeerd te veranderen. Zodra we hebben geanalyseerd of dat gewerkt heeft, kunnen we hopelijk weer stappen zetten.”

