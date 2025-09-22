Na een veelbelovend weekend in Bakoe vertrekt Haas zonder punten. Oliver Bearman en Esteban Ocon eindigden de Grand Prix van Azerbeidzjan als twaalfde en veertiende. Hoewel beide coureurs op vrijdag indruk maakten met een vijfde en achtste tijd in de tweede vrije training, verliep de rest van het weekend moeizaam. Volgens Esteban Ocon zit het de laatste tijd niet mee voor het Amerikaanse team.

Oliver Bearman begon het weekend sterk en reed op vrijdag knap naar de vijfde tijd in de tweede vrije training. Op zaterdag ging het echter mis in de kwalificatie: hij raakte de muur bij het uitkomen van bocht 2, met schade tot gevolg. In de race kwam hij niet verder dan P12. “Ik zat vast in verkeer. Ik heb veel te lang achter Colapinto en Stroll vastgezeten. De auto was dit weekend echt snel, maar ik kon er weinig mee. In Singapore moet ik het in de kwalificatie gewoon beter doen”, vertelde de Haas-coureur na afloop.

Ook Esteban Ocon liet op vrijdag snelheid zien met een achtste tijd en was tevreden over de balans van zijn Haas. Maar na de kwalificatie werd hij gediskwalificeerd vanwege een technische overtreding: de achtervleugel voldeed niet aan de reglementen. Zijn race werd op zondag al vroeg verstoord toen hij in bocht 6 een tik kreeg van Nico Hülkenberg. De Fransman was na afloop zichtbaar gefrustreerd en benadrukte dat Haas al weken geen probleemloos weekend meer heeft gehad. “We probeerden een heel agressieve strategie, maar daardoor verloor ik juist veel tijd. Het was gewoon een lastig weekend. We hebben echt een keer een probleemloos weekend nodig.”

Strijd om prijzengeld

Haas eindigde vorig jaar als zesde in het constructeurskampioenschap met 58 punten. Op dit moment staat het Amerikaanse team echter slechts negende met 44 punten. Om het benodigde prijzengeld binnen te halen, is het voor Haas van groot belang zich snel te verbeteren. Met nog zeven Grand Prix’s en drie sprintraces te gaan, is er gelukkig nog genoeg tijd om punten te pakken.

