Terug naar Zandvoort: 1955, Duitse dominantie, een schrikbeeld voor de toekomst?

In wat het weekend van de Dutch GP had moeten zijn, neemt FORMULE 1 je alsnog mee naar Zandvoort. Met herinneringen, hoop, en mooie verhalen. Koen Vergeer neemt je mee terug in de tijd naar 1955, middenin een tijdperk waarin de Formule 1 ook al gedomineerd werd door de zilverpijlen van een Duitse renstal.



19 juni 1955. Het schrikbeeld voor de editie van 2020? Of 2021, als het nog een jaartje langer duurt? Een soeverein Mercedes een-tweetje in de duinen.

Hier raast Juan Manuel Fangio vóór Stirling Moss over de finish. Fangio had alle honderd ronden aan de leiding gereden, met Moss in zijn kielzog. Die zomer domineerden de nieuwe zilverpijlen de Formule 1 volledig. Fangio en Moss boekten de ene na de andere dubbelzege.

(tekst loopt door onder de foto)

Moss had zich het team binnen gebluft: hij zou sneller zijn dan Fangio. Maar bijna het hele seizoen spoorde Moss vlak achter Fangio aan. Tot ergernis van Mercedes teambaas Alfred Neubauer.

In Zandvoort begon tegen het eind van de race Moss’ motor te roken: het fijne duinzand, opgeworpen door zijn voorganger, was in de motor terecht gekomen en had de zuigers beschadigd. Woedend richtte Neubauer zich tot zijn Engelse coureur: “Waarom blijf je zo onnodig dicht achter Fangio aan rijden?” Waarop Moss antwoordde dat hij dat deed om de rijstijl van de Maestro te bestuderen. “Aha…” glimlachte Neubauer fijntjes, “dus daarmee geef je toch toe dat Fangio de betere coureur is?”

Het was meteen afgelopen. Mercedes’ heerschappij was destijds van korte duur. Na de ramp in Le Mans in 1955 trok Mercedes zich terug uit de autosport. Maar zoals we weten zijn ze weer terug…

