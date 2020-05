Terug naar Zandvoort: 1981, waar ga je heen, Gilles?

In wat het weekend van de Dutch GP had moeten zijn, neemt FORMULE 1 je alsnog mee naar Zandvoort. Met herinneringen, hoop, en mooie verhalen. Koen Vergeer neemt je mee terug in de tijd naar 1981, met spektakelmaker Gilles Villeneuve. “Hij wist pas hoe hard je door een bocht kon, als hij er een keer uit gevlogen was.”



Waar ga je heen, Gilles? Terwijl het Formule 1 veld door de Tarzanbocht draait, ploegt Gilles Villeneuve achterstevoren door het grind. Gilles Villeneuve, de laatste romantische raceheld, die zijn huis verkocht om te kunnen racen, die met vrouw en kinderen langs de Europese circuits zwierf en pas wist hoe hard je door een bocht kon als hij er een keer uit gevlogen was.

Villeneuve was altijd goed voor wat spektakel op Zandvoort. In 1979 was hij in de Tarzanbocht gespind, om daarna met een lekke band, en een paar bochten verder zelfs met de velg achter zich aan slepend op drie wielen, door te razen naar de pits om te kijken of er nog iets te verhelpen viel.

(tekst loopt door onder de foto)

Twee jaar later haalt hij de Tarzanbocht niet eens. Ferrari heeft problemen in Zandvoort. Villeneuve kwalificeert zich slechts als zestiende. Teambaas Mauro Forghieri laat daarom een experimentele motor inbouwen en drukt de Canadees op het hart kalm aan te doen: “Vergeet de race, ik wil dat je 300 kilometer rijdt met deze motor.”

Komt in orde. Tot Villeneuve bij de start zomaar vier man voorbijsteekt, dan ook maar een vijfde probeert, Bruno Giacomelli toucheert en in het grind schuift… Race over. Kijk ook nog even naar dat zwarte reclamebord. De Minister voor Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, mevrouw Til Gardeniers, wilde destijds reclame-uitingen bij sportwedstrijden verbieden. Daar waren ze in Zandvoort natuurlijk niet blij mee.

