Terugblik 2010: Alonso blijft beheerst tijdens Zuid-Koreaans waterballet

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. Dit keer de inaugurele Grand Prix van Zuid-Korea, die op een waterballet uitliep.



De Formule 1 komt in 2010 voor het eerst naar Zuid-Korea, waar nabij havenstand Mokpo een circuit is aangelegd dat de mooiste kanten van het land moet laten zien. Helaas is het gedeelte van de stad waar het circuit ligt en deels doorheen loopt niet met die ambities meegegroeid. In plaats van in een bruisende metropool, vindt de Formule 1 zich terug in een groezelige uithoek waar de kamers in veel ‘hotels’ nog per uur kunnen worden afgerekend.

Zowel het gebrek aan ambiance als de problematische aanleg van de baan mogen de pret echter niet drukken als de Formule 1 er is. Zeker niet gezien Zuid-Korea race nummer zeventien van de negentien is, en het seizoen haar apotheose nadert. Heden en verleden komen daarbij samen in een reconstructie van een beroemde Formule 1-foto: opperhoofd Bernie Ecclestone in zijn nieuwste speeltuin, schouder-aan-schouder met de titelkandidaten. De graafmachines in de achtergrond, worden snel even weggezet.

(tekst loopt door onder de foto)

De titelkandidaten in kwestie zijn – in volgorde – Mark Webber, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Jenson Button. De nummer twee en drie hebben de laatste drie races gewonnen, terwijl Hamilton en Button de aansluiting dreigen te verliezen. Als onbekend terrein kan Zuid-Korea daarbij wel eens voor een verrassing zorgen, zeker gezien het circuit een soort 3-in-1 layout heeft: deels stratencircuit, deel typische Tilke-baan met een snelle en langzame sector.

Dure fout Webber

Zoals zoveel banen in 2010 blijkt het Yeongam Circuit Red Bulls ranke RB6 goed te liggen. Vettel en Webber kapen de eerste rij – voor de achtste keer dit jaar – met Alonso en Hamilton erachter. Het ziet er zo zonnig uit voor Red Bull, maar na een zonnige zaterdag pakken de donkere wolken zich samen boven de Zuid-Koreaanse baan, en vanaf zondagochtend valt daar ook flinke regen uit. Zozeer zelfs, dat de start van de race moet worden uitgesteld, en als ie dan nog plaatsvindt, is dat achter de safetycar.

Het wordt eerst drie ronden lang geprobeerd, maar is zelfs achter de safetycar niet te doen. Veertig minuten later wachten wordt er een nieuwe poging gewaagd, maar zijn er nog altijd veertien safetycar-rondjes nodig voor het ‘los’ kan.

Dat sein is amper gegeven, of Webber spint twee ronden later in de rondte. De Aussie laat zijn auto terugrollen de baan op, maar dat maakt hem niet te missen (of is dat ontwijken) voor Nico Rosberg, met een flinke botsing tot gevolg. De kampioenschapsleider is uitgeschakeld, en schuldbewust. “Mijn schuld”, erkent Webber, “het was echt mijn dag niet.”

Pechduivel vindt Vettel

Naarmate de race vordert lijkt het de dag van teamgenoot Vettel te worden – met Alonso die veel tijd verliest door twee nukkige wielmoeren bij een pitstop – totdat zijn dag in het zicht van de haven verpest wordt door motorpech. Met negen rondjes te gaan ploft de Renault achterin zijn Red Bull. “Dit is echt niet leuk”, drukt Vettel dat netjes uit. “Ik had de race onder controle.”

Door Vettels pech wordt de race een prooi voor Alonso, die na zijn oponthoud in de pits weer op de tweede plek is gekomen door een fout van Hamilton. Alonso is echter ook liever voor het materiaal, want als hij in de slotfase op kop komt, heeft hij nog vrij vers rubber onder, terwijl Hamiltons setje intermediates er zo goed als aan is.

‘Belangrijke zege’

“Deze zege is heel belangrijk voor onze kampioenschapskansen”, laat de nieuwe WK-aanvoerder Alonso na afloop optekenen, “al laat een dag als vandaag ook wel zien dat geluk telt in de Formule 1 en het niet alleen om rekenen gaat”, weet hij ook.

Voor wie de rekenmachine er bij wil pakken, ligt er nog veel open met nog twee races te gaan. Alonso gaat nu op kop in het WK met 231 punten, Webber volgt met 220, Hamilton 210 en Vettel heeft er 206. Officieel doet ook Button (189) nog mee, maar in de praktijk kan hij van het kandidatenlijstje worden geschrapt. Zo gaat de strijd om de hoofdprijs na het Koreaanse waterballet nog tussen een kwartet.

Lees hier de andere delen uit onze terugblik op 2010 terug!