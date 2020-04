Terugblik 2010: Alonso houdt hoofd koel tijdens verhit foutenfestival in Singapore

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. Vandaag: het nachtelijke nummer in Singapore, waar de race een tropische thriller was.



Misschien is het de hitte in de Aziatische metropool ook wel. De beklemmende hitte die tussen de sky scrapers van de zo schitterende skyline blijft hangen, en het stratencircuit dat er tussendoor loopt als een verstikkende deken omvangt. Die de race behalve een strijd tegen de andere coureurs, ook een gevecht tegen de elementen maakt, en naarmate de klok doortikt in een uitputtingsslag verandert.

Vanaf de eerste minuut gaat het straatgevecht annex foutenfestival wat dat betreft los op het Marina Bay Street Circuit, met Sauber-herintreder Nick Heidfeld (hij vervangt de ontslagen Pedro de la Rosa) die slaags raakt met de Force India’s, met schade alom. Het levert gelijk de eerste safetycar op, als Vitantonio Liuzzi zijn aangeslagen Force India langs de baan parkeert.

Webber vs Hamilton

De altijd strijdlustige Mark Webber, teleurstellend als vijfde gestart, slaat hierbij gelijk strategisch zijn slag. Red Bull roept hem als enige van de topcoureurs naar binnen (“ik twijfelde zelf aan hun wijsheid”, erkent Webber later) om al vroeg zijn eerste en enige stop te maken, wat de enige juiste keuze blijkt: het stelt Webber in staat door de latere stops van de rest naar de derde plaats te klimmen.

Eenmaal daar, wordt Webber echter door Lewis Hamilton in de hoek gedreven. Na een tweede safetycar (na crashes op hetzelfde punt van Kamui Kobayashi en Bruno Senna) slipstreamt en slingert Hamilton in de snelle run naar bocht zeven aan Webber voorbij, maar duikt te optimistisch de bocht in, met de Red Bull-rijder nog aan de binnenkant.

Webbers rechter voorwiel raakt Hamiltons linker achterwiel. Zacht, maar het blijkt de knockout voor Hamilton: nog geen driehonderd meter verderop staat hij naast zijn met een gebroken ophanging gestopte McLaren naast de baan, met zijn tweede nulscore op rij op zak. “Mark zat in m’n blinde hoek, en ik dacht dat ik er ver genoeg voor zat”, verzucht de Brit.

Duits duel

Nog geen ronde later gaat het mis tussen Michael Schumacher (die de jaren erop ook de nodige brokken zal maken in Singapore) en Heidfeld. De beide Duitsers zijn ver teruggevallen; Heidfeld na zijn startbotsing, Schumacher na eerder op een kamikaze-actie van Kobayashi getrakteerd te zijn. Nu is het echter Schumacher die als een raket tegen Heidfeld aanschiet, en die de muur in slingert.

(tekst loopt door onder de foto)

Heidfeld wil het met wat goede wil nog wel een race-incident noemen, maar legt de schuld duidelijk bij Schumacher. “Ik remde laat. Hij remde te laat en kegelde me uit de race.” Terwijl Heidfeld op een tuinstoeltje naast de baan de rest van de race uitzit, kan Schumacher verder. Voor wat het waard is, met een finish op P13. “Ik had me mijn eerste race in Singapore wel anders voorgesteld”, erkent Schumacher.

Alsof het nog niet heet genoeg is, zorgt Lotus’ Heikki Kovalainen in de slotfase letterlijk voor vuurwerk. Na een touché van Sébastien Buemi, vliegt zijn auto door de schade in de fik. Brandend en al rijdt Kovalainen door, maar besluit toch maar niet de pits in te sturen. “Dan hadden veel mensen gewond kunnen raken.” Geparkeerd op het rechte stuk, neemt hij de rol van brandweerman zelf maar op zich.

‘WK weer open’

Met de nog nasmeulende Lotus vlakbij start/finish, pakt Fernando Alonso vlak voor Sebastian Vettel als eerste de vlag. De Spanjaard en Duitser houden hun hoofd veruit het koelst in de hitte. En in Alonso’s geval onder druk van Vettel, met nog geen drie tienden verschil.

“Dit is een hele belangrijke zege”, weet Alonso, die met vijftig punten uit twee races van de vijfde naar de tweede plek in de stand springt, achter Webber. “Met nog vier races te gaan, ligt het WK weer helemaal open.” Al denkt Hamilton, die in twee races tijd van één naar vier is gezakt, daar even anders over. “Ik geef niet op en blijf vechten, maar wil even niet aan het kampioenschap denken.”

Lees hier de andere delen uit onze terugblik op 2010 terug!