Terugblik 2010: Bikkelharde Schumacher zorgt voor ophef, Webber klopt ‘slaapkop’ Vettel

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. Vandaag gaan we naar de Hongaarse Hungaroring, waar Mark Webber de zege pakte, maar een omstreden actie van Michael Schumacher voor opschudding zorgde.



2010 had het jaar van de glorieuze comeback moeten worden voor Michael Schumacher, in zijn vorige Formule 1-leven zevenvoudig wereldkampioen. Oké, er mogen de nodige spreekwoordelijke kilometers op Schumacher zitten – hij is inmiddels 41 – maar de rest van zijn cijfers spreken nog voor zich: 91 zeges voor Benetton en Ferrari, 68 polepositions, 76 snelste ronden. Hij is dé coureur van zijn generatie.

Tijdens zijn driejarige afwezigheid heeft een andere generatie echter de macht gegrepen, en de hereniging met oude bekende Ross Brawn en jeugdliefde Mercedes werpt medio 2010 ook nog niet echt vruchten af. 2010 is Mercedes’ eerste jaar sinds de overname van kampioenschapsteam Brawn GP, maar die formatie is gedurende 2009 ondanks het sportieve succes vanwege geldgebrek uitgekleed.

Mercedes rest dus de wederopbouw, waarin succes het eerste jaar – met de weinig spectaculaire W01-bolide – simpelweg te vroeg komt. Het beste resultaat tot aan Hongarije? Drie derde plaatsen. En die zijn alle drie behaald door Nico Rosberg, de zestien jaar jongere Duitser die zijn landgenoot in de eerste seizoenshelft op elk vlak eronder heeft.

Millimeters van de muur

Dus ja, er speelt misschien wat frustratie mee bij Schumacher, als hij in ronde 64 van de 70 de Williams van zijn voormalige Ferrari-secondant Rubens Barrichello groter-en-groter ziet worden. De Braziliaan gaat ervoor, maar Schumacher slaat zijn aanval in bocht één hardhandig af. Dan maar een ronde later, denkt Barrichello, zeker als Schumacher opkomen rechte stuk glibbert en glijdt op versleten banden.

Barrichello ziet zijn kans schoon. De binnenste lijn, daarmee moet het lukken. Schumacher sluit de deur, maar er is nog ruimte. Barrichello zet door – maar Schumacher óók. Met meer dan driehonderd per uur op de teller duwt hij Barrichello centimeter-voor-centimer, meter-bij-meter richting de pitsmuur, tot er nog maar millimeters over zijn. Barrichello piept er tussendoor. Nog nét.

“Zwarte vlag! Zwarte vlag! Dat was enorm gevaarlijk!”, beklaagt Barrichello zich over de radio. Vijf ronden later, inmiddels puntloos als elfde binnengekomen, is Schumacher zich echter geen kwaad bewust. “We raakten elkaar toch niet? Dan is er dus genoeg ruimte”, redeneert hij. En die kritiek van Barrichello? “Ach, verschillende coureurs zien dingen altijd anders, en dan heb je Rubens nog…”

“Ik geef geen cadeautjes”, stelt Schumacher. “Dat weet iedereen. Als je me wil inhalen, moet je ervoor vechten.” En bovendien: “Ik gaf met mijn actie al vroeg aan dat ik de binnenkant niet zou prijsgeven. Hij had meer snelheid, dus dan had hij toch ook buitenom kunnen gaan?” Het mag duidelijk zijn dat Schumacher niet bepaald onder de indruk is van Barrichello’s klachten – of van Barrichello.

‘Je weet hoe Michael is’

Barrichello voelt er op zijn beurt weinig voor met Schumacher in gesprek te gaan. “Dat heeft geen zin. Je weet hoe Michael is. Je praat met hem, maar hij denkt toch altijd dat hij gelijk heeft.” Van wie Barrichello wél gelijk krijgt, is de wedstrijdleiding, die Schumacher tien plekken straf geeft voor de volgende race, na de zomerstop, in België.

Schumacher is het er aanvankelijk nog steeds niet mee eens. Pas in de zomerstop biedt hij zijn ex-teamgenoot excuses aan. Per SMS. “Ik stuurde Rubens een berichtje om hem met zijn driehonderdste Grand Prix te feliciteren en excuses te maken. Ik wilde in Hongarije gewoon hard racen, maar als hij denkt dat ik hem de muur in wilde duwen, spijt me dat.” Van harte, Rubens…

Vettel zit te slapen

Voor die andere grote Duitse naam, Sebastian Vettel, is Hongarije ook niet zijn finest hour. Hoewel de Red Bull-rijder alles onder controle lijkt te hebben na een goede start van pole, let hij niet op bij een safetycar-herstart: “Ik zat te slapen.” Vettel laat een veel te groot gat vallen naar teamgenoot Mark Webber, die dan nog geen pitstop heeft gemaakt, terwijl Vettel al wel naar binnen is geweest.

Het levert Vettel een drive-through op, met Webber die daaraan plus een reeks snelle ronden genoeg heeft om een ‘gratis’ pitstop te maken. De Aussie blijft aan de leiding en hengelt de zege binnen, terwijl Vettel ook Ferrari’s Fernando Alonso nog voor zich moet dulden. Webber neemt zo bij het ingaan van de zomerstop de leiding in het WK weer over, voor Lewis Hamilton, Vettel, Jenson Button en Alonso.

