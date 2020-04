Terugblik 2010: Bullseye voor Red Bull, Vettel magistraal in Maleisië

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. In deel drie meldt Sebastian Vettel zich in Maleisië aan het front.

Twaalf punten, dat is na de eerste twee races de schrale oogst van de daarmee als zevende geklasseerde Vettel, die in 2009 toch echt nog vice-kampioen werd. Heeft Vettel hét dan niet? Of is Red Bulls RB6 een miskleun? Nee, verre van. Sterker nog: zowel in Bahrein als Australië rijdt Vettel ogenschijnlijk onbedreigd op kop, tot pech toeslaat. In Bahrein strompelt hij nog naar P4, in Australië valt hij uit.

Zo kan het dat Vettel zich – hoewel optimistisch – ook enigszins getergd in Maleisië meldt. “Niet winnen voelde toch als een trap in m’n ballen”, mopperde hij nog na het puntloze nummer in Australië. Het weekend op het circuit van Sepang begint daarbij ook zonnig met de vrijdagtraining, maar het regent verder eigenlijk elke dag wel in Maleisië, en zo ook tijdens de kwalificatie…

Topteams gaan nat

Pijnlijk genoeg voor de topteams gaan juist zij nat als het tijdens Q1 begint te regenen. De beide Ferrari’s overleven de eerste schifting niet. Kampioenschapsleider Fernando Alonso kijkt tegen een pijnlijke negentiende startplek aan. “We wisten dat het zou gaan regenen, maar het was in het begin nog niet zo erg en besloten nog even te wachten. Toen was het te laat…”

Eenzelfde verhaal kunnen de McLaren-coureurs opsteken: Lewis Hamilton blijft ook in Q1 hangen (‘door de timing, het weer en gele vlaggen’), Jenson Button haalt Q2 nog wel, maar glibbert daarin van de baan. Vooraan kan Mercedes’ Nico Rosberg daardoor op de eerste rij aanschuiven naast polesitter Mark Webber, terwijl Vettel op plek drie landgenoot Adrian Sutil van Force India naast zich heeft staan.

In de race wordt het verschil vervolgens bij de start gemaakt: Webber komt niet lekker weg, Vettel wel. Hij gaat Rosberg makkelijk voorbij en kan binnendoor bij Webber in bocht één. Webber komt daar beter uit en countert, maar Vettel geeft geen krimp. Het is knokken, maar met respect, en de waarschuwing van teambaas Christian Horner die nog weerklinkt: “‘Gedraag je jongens’, zei hij”, vertelt Webber.

(tekst loopt door onder de foto)

Vettel weet vooraan niet echt een gat te slaan, maar Webber komt er alleen tijdens Vettels enige pitstop even voor. Daarna controleert Vettel de wedstrijd, met zijn teamgenoot die binnen een handvol tellen finisht. “De start is tegenwoordig gewoon zo cruciaal, nu er qua strategie weinig te variëren valt”, sipt Webber nog wat na. “Daarna verloopt zo’n race vandaag de dag gewoon zoals ie verloopt.”

Gortdroge race

Dat is in Maleisië dan ook nog eens kurkdroog. Want de dagelijkse neerslag – uiteenlopend van een wat regen tot een tropische bui – valt in elk geval niet tijdens de race. “Ik had echt niet gedacht dat de hele race door zou zijn”, erkent Webber. Hij is niet de enige die daarvan baalt: doordat het droog blijft, blijft ‘de loterij’ waar de van ver terug startende Alonso op had gehoopt ook uit.

Alonso kampt ook nog eens met een versnellingsbakprobleem, knokt zich toch goed naar voren, maar wordt slechts als dertiende geklasseerd als zijn motor ook nog eens de geest geeft. Een pechweekend. McLarens Hamilton en Button eindigen nog wel in de punten, maar slechts als zesde en achtste. “Ook wij hadden wel wat regen kunnen gebruiken”, erkent teambaas Martin Whitmarsh

Vettel terug in de strijd

Voor Hamilton finisht Sutil als vijfde, Renaults Robert Kubica als vierde en mag Rosberg op plek drie met Webber en Vettel naar het podium. Laatstgenoemde is in de wolken met zijn zege, maar ook met de rust bij Red Bull. “De eerste twee races gingen niet zoals we wilden, maar we zijn niet in paniek geraakt. Belangrijk, want het is nog een lang seizoen.” Waarin Vettel nu in één klap weer kanshebber is. Bullseye.