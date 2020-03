Terugblik 2010 – Comeback Schumacher zorgt voor sensatie: ‘Ik vrees dat Michael beter is dan de rest’

Nu de Formule 1 stilligt door de coronacrisis, gaat FORMULE 1 tien jaar terug in de tijd. 2010 was het jaar van één van de spannendste titelgevechten uit de moderne tijd, Fernando Alonso’s overstap naar Ferrari en stennis bij stierenstal Red Bull. Als voorschot alvast een terugblik op dat andere grote verhaal van 2010, met de aankondiging van Michael Schumachers sensationele comeback. ‘Ik snap Schumacher wel, maar begrijp hem niet’.

Door Linda van der Heide

De bekendmaking dat Michael Schumacher terugkeert in de Formule 1 domineert vlak voor kerst het nieuws. In Duitsland worden er tv-uitzendingen onderbroken om melding te maken van de terugkeer van de grote kampioen. Ook zijn er zenders die elk half uur het nieuws herhalen en met journalisten posten bij de kartbaan in Kerpen om maar een glimp op te vangen van Schumi, in de hoop dat hij zijn terugkeer toelicht.

Nadat de eerste euforie rond de terugkeer van Michael Schumacher is weggeëbd, resten talloze vragen. Want waarom waagt hij zich aan een comeback? Wat heeft hij als zevenvoudig wereldkampioen nog te bewijzen? Hij heeft zo veel titels gewonnen dat hij echt niet hoeft te vrezen dat een andere coureur hem binnen afzienbare tijd evenaart. Voor het geld hoeft hij het ook niet te doen. Er staat genoeg op zijn bankrekening om meerdere levens mee te kunnen doen. En Mercedes betaalt de Duitser slechts een luttele zeven miljoen euro per jaar, op jaarbasis zo’n twintig miljoen minder dan Schumachers salaris bij Ferrari.

De reden van Schumachers terugkeer is simpel: hij is opnieuw besmet met het Formule 1-virus. Het vlammetje is weer aangewakkerd toen hij medio 2009 besloot de geblesseerde Felipe Massa te vervangen. Een nekblessure hield hem destijds alsnog aan de kant, maar het kriebelde meer dan ooit en dus stapt Schumacher na aandringen van teambaas en goede vriend Ross Brawn na drie jaar thuiszitten weer in een Formule 1-auto. Niet in een vertrouwde Ferrari maar in een ‘Silberpfeil’ van Mercedes GP. “Toen Michael me vertelde over het telefoontje van Ross, zag ik aan de vonken in zijn ogen hoe graag hij weer wilde racen. Voor mij kwam het dus niet als een verrassing”, aldus vrouw Corinna Schumacher in de Duitse boulevardkrant Bild.

Risico

Aan Schumachers motivatie zal het in ieder geval niet liggen. Toen hij eind 2006 vertrok uit de Formule 1, was hij moegestreden. Na drie jaar thuiszitten is de batterij weer opgeladen. Bovendien heeft hij als voorwaarde gesteld dat hij tussen de races door niet ingezet wordt voor pr-activiteiten. Dat, in combinatie met het testverbod, zorgt ervoor dat Schumacher alleen in de weekenden aan het werk is en verder gewoon huisvader kan zijn voor zijn kinderen.

Ondanks zijn inmiddels respectabele leeftijd van 41 jaar, is Schumachers fysieke gesteldheid prima in orde. Hij is net zo fit als in zijn hoogtijdagen. Zijn arts heeft bovendien verklaard dat zijn nek volledig genezen is. Toch worden er vraagtekens gezet bij de risico’s die de coureur neemt. RTL tv-commentator Olav Mol: “Natuurlijk geeft zijn terugkeer het kampioenschap een geweldige impuls, maar de toekomst zal uitwijzen of het ook een verstandige zet is.” Mol refereert aan het feit dat Schumacher de laatste twee seizoenen van zijn carrière geen kampioen wist te worden. “Hij is niet op zijn top gestopt. Daardoor willen mensen nu wel zien of hij slaagt of verslagen wordt.”

Ik begrijp Schumacher wel, maar snap hem niet

Enige sympathie voor Schumachers beslissing heeft Mol wel. “Ik begrijp hem wel, maar snap hem niet,” zegt hij op een manier zoals alleen Mol dat kan. “Hij heeft een jongen (Jenson Button, red.) het WK zien winnen in een Brawn waarvan hij denkt: dat kan ik beter. Met zijn sporthart zit het wel goed, maar of het met het oog op zijn nekblessure ook zo verstandig is? Kennelijk is dat voor hem echter een aanvaardbaar risico.”

Crisis

Velen noemden het nieuws van Schumachers terugkeer een geschenk uit de hemel. Eén man in het bijzonder was erg content: Formule 1-baas Bernie Ecclestone. “Ik kan me voorstellen dat Bernie handenwrijvend het nieuws heeft gevolgd. Zijn product is opeens zo’n 25 procent meer waard geworden”, aldus Olav Mol.

Schumachers deelname aan het WK is sowieso een grote impuls voor de economie. “Het levert werk op”, stelt Bianca Garloff, verslaggeefster bij Sportbild. “Mijn baan is hiermee veiliggesteld, maar denk ook eens aan alle tv-stations in Duitsland. RTL Duitsland zal met nog meer werknemers naar de Grands Prix afreizen.” Daarnaast wordt verwacht dat het aantal tv-kijkers aanzienlijk zal groeien. Het aantal schommelde afgelopen jaar tussen de zeven en acht miljoen, maar als op 14 maart 2010 het seizoen in Bahrein van start gaat, zullen meer dan tien miljoen Duitsers de race op de tv volgen.

De Schumacher-fans kruipen niet alleen massaal voor de televisie, ze willen hun held ook live in actie zien. Op de dag dat Bild meldt dat Schumacher terugkeert wordt de Hockenheimring na een reeks barre jaren overstelpt met kaartaanvragen. Er moet zelfs een werknemer eerder terug komen van vakantie om gehoor te geven aan de gekte. Schumacher helpt dus voor een deel de Duitse autosport eigenhandig de crisis door.

Maar niet alleen in Duitsland profiteren ze van de Schumacher-koorts. De kaartverkoop in België en Bahrein stijgt ook. En ook de merchandiseverkoop beleeft een hausse dankzij de ‘comeback van de eeuw’. De verantwoordelijke voor de verkoop van Schumi-merchandise wereldwijd verklaarde tegenover Frank Schneider, journalist van Bild, al volop in de weer te zijn met de productie van Schumacherattributen. “Hij noemde het zijn mooiste kerstcadeau ooit. Want van de Vettel-producten verhandelde hij slechts één procent van wat hij verkocht toen Schumacher nog racete.” Schneider legt uit dat Vettel en Hamilton nauwelijks populariteit genieten in Duitsland. “Ze hebben ze een trouwe aanhang onder de fanatieke Formule 1-fans, maar het is niet te vergelijken met de status van Michael Schumacher. Schumacher is een fenomeen.”

Toch is niet iedereen even blij met de beslissing van Michael Schumacher om weer te gaan racen. In Italië maar ook in Duitsland heerst onbegrip. Schumacher maakte deel uit van de Ferrari-familie hoe kan hij nou overstappen naar de rivaal? Hoe gek het op het eerste gezicht ook lijkt, voor Michael Schumacher is de overstap naar Mercedes heel vanzelfsprekend. “De enige serieuze reden voor mijn terugkeer is om opnieuw te werken met Mercedes. Zij hebben mij de kans gegeven om Formule 1 te rijden, nu is het aan mij om iets terug te doen.”

Twijfels

Ondanks Schumachers indrukwekkende staat van dienst tipt Bernie Ecclestone diens landgenoot Sebastian Vettel als wereldkampioen voor 2010, zonder daarmee Schumacher voor het hoofd te willen stoten. “Toch weet ik één ding zeker: Michael komt niet terug als hij niet zou denken dat hij kan winnen.” Niki Lauda uit in Bild zijn twijfels: “Het is een gegeven dat er nu veel meer sterkere coureurs rijden als in Schumi’s laatste jaren. Hij kan zeker meekomen, maar ik zet geen geld op hem.” Zelfs Schumi’s manager Wili Weber houdt in diezelfde krant een slag om de arm. “Michael heeft tijd nodig om weer te wennen. De Formule 1 is enorm veranderd ten opzichte van de tijd dat hij nog racete. Vettel en de anderen zijn daaraan gewend. Maar als Michael de nieuwe regels en de auto onder de knie krijgt – en daarvan ben ik overtuigd – zal hij heel snel zijn.”

Er komt een moment dat hij beseft waarom hij de eerste keer met de F1 stopte

Oud-rivaal Damon Hill vraagt zich echter af of het wel zo’n goed idee is van Schumacher om weer te gaan racen. “Er zal een moment komen dat het seizoen erg zwaar en onplezierig wordt, wat hem zal doen beseffen waarom hij de eerste keer met de sport stopte”, verklaarde Hill tegenover de BBC.

De huidige generatie coureurs reageert wel enthousiast. Lewis Hamilton noemt de rentree van de zevenvoudig wereldkampioen briljant nieuws en ook Vettel is van mening dat Schumachers terugkeer goed is voor de sport. Beide coureurs zijn van het tijdperk na Schumacher en willen zich graag meten met de grote meester. Het zal immers interessant zijn om te zien hoe goed hij is. “Maar”, zo meent Vettel, “ hij zal het niet makkelijk krijgen. Veel hangt af van de auto.”

Van die auto wordt veel verwacht. Ross Brawn en Michael Schumacher waren bij Ferrari samen verantwoordelijk voor de successen van de renstal en willen dat kunstje bij Mercedes herhalen. Nico Rosberg lijkt daarvan het grootste slachtoffer te worden. Brawn weet als geen ander een auto te bouwen naar de hand van Schumacher. En hoewel er niet gesproken wordt over een specifieke eerste coureur binnen het team, mag je er vanuit gaan dat Schumacher – uit automatisme? – een voorkeursbehandeling krijgt. Teamgenoot Nico Rosberg was dan ook met stomheid geslagen toen hij via een Duitse verslaggever vernam dat Schumacher een driejarige deal had getekend. Rosberg was ervan uitgegaan dat het om één seizoen ging. Zijn stilzwijgende reactie zegt genoeg: als teammaat van Schumacher ziet hij zijn carrière en titelkansen in rook opgaan.

Ik ben bang dat Schumacher Vettel en Hamilton met gemak overklast

En dat is ook de angst die er onder enkele sportvolgers overheerst. Wat doet de komst van Schumacher met de huidige talenten? “Ik vrees dat Michael Schumacher beter is dan Vettel, Hamilton en de rest”, geeft Bild-verslaggever Schneider toe. “Ik ben bang dat hij ze met gemak overklast. En wat dan? Als Schumacher dan voor de tweede keer stopt, zal de Formule 1 aan waarde hebben ingeboet. Coureurs als Vettel en Hamilton die nu de status hebben van topcoureur, zullen dan gedegradeerd worden en men zal zeggen dat de sport zonder Schumacher niks meer voorstelt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Vooralsnog zijn de jongelingen zonder vrees. Vettel, Hamilton, Hülkenberg: ze kennen Michael Schumacher alleen van de televisie. Nog niet eerder raceten zij tegen hen. Als jonge honden kijken ze uit naar de strijd. En Michael Schumacher? Die voelt zich één met zijn rivalen en wuift het leeftijdsverschil weg. “Ik voel me net een twaalfjarige die een gat in de lucht springt.”