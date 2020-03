Terugblik 2010: Droomstart Alonso bij Scuderia, comeback Schumacher ‘wat roestig’

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. In dit eerste deel, de seizoensopener van 2010: de Grand Prix van Bahrein.

Oud en nieuw

De seizoensopener van 2010 volgt na een winter waarin de ene krantenkop de andere in rap tempo opvolgt. Dat begint eigenlijk al in de herfst van 2009, als tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso aankondigt van Renault naar Ferrari over te stappen. Medio november volgt het nieuws dat Mercedes kampioenschapsteam Brawn GP overneemt, waarop kampioen Jenson Button kort daarna bekendmaakt in 2010 naast McLaren in te stappen om zijn titel te verdedigen.

Het is groot nieuws, en gaat om grote namen, maar het grootste nieuws – rondom de grootste naam – laat nog even op zich wachten. Op 23 december maakt Mercedes bekend dat het niet de enige Duitse grootmacht is die terugkeert in de Formule 1: het maakt haar comeback samen met Michael Schumacher, naast talent Nico Rosberg. Zevenvoudig wereldkampioen Schumacher heeft na drie jaar thuiszitten genoeg van zijn pensioen. Het betekent dat er naast titelverdediger Button, Alonso (2005 en 2006) en de kampioen van 2008 Hamilton, een vierde kampioen op de grid staat. En dan hebben Red Bull-coureurs Sebastian Vettel en Mark Webber, die in 2009 de eerste zeges voor het team van de energiedrankfabrikant hebben gepakt, hun vizier ook nog eens op de kroon gericht…

2010 belooft zo op voorhand een thriller te worden. En een duel van oud (Schumacher, 41 bij de start van het seizoen) tegen de nieuwe, jonge garde. Die loopt uiteen van de 23-jarige Vettel, 23-jarige Rosberg en 25-jarige Hamilton, tot de meer gelouterde Alonso (29), Button (30) en Webber (33) die Schumacher nog wel kennen. Button mag Schumacher ook graag een beetje steken: “Met jou erbij, voel ik me stukken jonger.”

Droomstart Alonso

Als één coureur weet hoe belangrijk het is gelijk zijn stempel op een team en de teamstrijd te drukken, dan is dat Alonso wel. In de kwalificatie legt hij het nog af tegen Ferrari-teamgenoot Felipe Massa (terug na de ernstige hoofdblessure die hij in 2009 in Hongarije opliep) maar de Spanjaard zet de Braziliaan gelijk bij de start op zijn plek met een ferme passeerbeweging. Dat brengt hem nog niet op kop, want daar rijdt polesitter Vettel, maar met Alonso in zijn kielzog, klaagt de Duitser zo ongeveer vanaf ronde dertig over een ‘loss of power’. Red Bull kijkt machteloos vanaf de pitmuur toe hoe Vettel al net zo machteloos is als Alonso langszij komt zetten, en daarna ook Massa en Hamilton dat nog doen. Vettel rest P4. “Jammer, want we hadden de race onder controle”, totdat dat dus niet meer zo was…

Alonso maakt daarna geen fouten en zet zijn Ferrari-debuut zo luister bij. En hij is pas de zesde coureur die dat voor elkaar krijgt. “Hier op de hoogste trede staan”, zegt Alonso met een blik op zijn rode overalls, “is heel bijzonder. Ik draag deze overwinning graag op aan Ferrari-president Luca di Montezemolo, die in mij gelooft, en de monteurs die zo hard hebben gewerkt.” Wie zegt dat Alonso niet weet hoe hij een team voor zich moet winnen? Hij doet voorganger Kimi Räikkönen, de kampioen van 2007 die 17 miljoen euro is betaald door Ferrari om plaats te maken, in één klap vergeten.

En die andere illustere Ferrari-voorganger, Michael Schumacher, hoe vergaat het hem in het zilvergrijs? Redelijk, al past die wat anonieme kleur bij zijn comebackoptreden. Mercedes is duidelijk niet zo snel als Ferrari, Red Bull en McLaren. En qua strategie valt ook al niets te proberen, want bijtanken is per 2010 afgeschaft en Bahrein is qua banden een duidelijke éénstopper. Schumacher finisht als zesde, achter teamgenoot Rosberg, maar voor titelverdediger Button. Het is een prima ‘basis’, vindt Schumacher, al geeft hij ook toe: “Ik ben nog een beetje roestig.”

Volvo stationwagen



Verder terug in het veld, is de grid in 2010 weer wat meer gevuld dan de jaren ervoor. Hoewel grote automakers als Honda, Toyota en BMW zich eind 2008 en eind 2009 hebben teruggetrokken, zijn er drie nieuwkomers én een oude bekende bij gekomen. Peter Sauber heeft ‘zijn’ team overgenomen van BMW en zo in de Formule 1 gehouden, terwijl nieuwkomers Lotus, Virgin en HRT de Formule 1 zijn ingestapt onder de belofte van een serieuze budget cap die al is afgeschoten voor het licht op groen staat voor seizoen 2010.

De nieuwkomers durven het toch aan, maar het mag geen verrassing zijn dat ze gedrieën de achterhoede vormen. Met een bolide die volgens coureur Heikki Kovalainen (vrij vertaald) op het oog zo aerodynamisch is als een Volvo stationwagen, wint de Fin de achterhoedestrijd. De vijftiende plek wordt als overwinning gevierd, zo voelt aan de finish komen vooralsnog überhaupt voor de drie nieuwkomers, met HRT dat haar allereerste meters van het jaar zelfs pas in de eerste training maakt. De drie nieuwe teams zitten in de kwalificatie tussen een handvol seconden en zelfs tien tellen van de top; punten zijn vooralsnog ver buiten, zelfs nu er door de uitbreiding van de grid punten worden gegeven tot en met de tiende plek, in plaats van tot en met P8. “Dat we meedoen, is echter een overwinning op zich”, meent Lotus’ technisch directeur Mike Gascoyne. “We kregen immers pas een halfjaar terug toestemming om te starten.” Toch wordt het nog een lang jaar voor de kleintjes.