Terugblik 2010: Dubbelslag McLaren na strategisch steekspel in Montréal

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. We gaan dit keer terug naar Canada, waar de race uitliep op een strategisch steekspel.

De uitslag mag dan wel bepaald worden door een strategisch steekspel waarvan de contouren pas later in de race duidelijk worden, het gaat bij de start al mis voor Ferrari’s Felipe Massa. De Braziliaan zit in het verdomhoekje bij de Scuderia. Na zeven races is hij al afgehaakt voor de titel, in de schaduw gezet en rol van secondant geduwd door Ferrari’s nieuwe kopman Fernando Alonso.

Dat Massa zich ook nog eens achter Force India’s Vitantonio Liuzzi als zesde kwalificeert, is geen beste beurt. Nog geen driehonderd meter na de start staat Massa er nog minder goed op – en achterstevoren na Liuzzi tot drie keer geraakt te hebben. Tel er een vroege pitstop bij op én nog een extra nadat Michael Schumacher hem laat in de race de muur in duwt, en Massa eindigt puntloos als vijftiende.

Bij de start gaat het ook nog mis tussen Vitaly Petrov en Pedro de la Rosa, maar vooraan gaat alles van een leien dakje voor polesitter Lewis Hamilton. De Brit voelt zich altijd lekker in Noord-Amerika en ontpopt zich op zaterdag tot de eerste niet-Red Bull-coureur die in 2010 pole pakt. Sebastian Vettel komt op de tweede plek liefst drie tienden te kort.

Bandenspanning

De derde plaats is voor Alonso, met Button op vier en kampioenschapsleider Mark Webber (door een gridstraf) zevende. Het is ook dit vijftal waar tussen de strijd om de overwinning gaat, al delen de coureurs de hoofdrol dit keer met de banden. De Red Bulls staan op de medium Bridgestone’s, de rest op super softs, en zo tekent die strijd zich af.

Hamilton speert in het begin weg op het zachtere schoeisel, maar moet ook in ronde zeven al naar binnen. Teamgenoot Button is dan zelfs al in de pits geweest, terwijl Alonso Hamilton naar binnen volgt. Het brengt Vettel op kop en Red Bull in een goede positie, maar voor het team zich rijk kan rekenen, moeten Vettel en Webber ook tot hun eigen verrassing in rondje dertien en veertien de pits in.

Hun banden zijn er dan namelijk aan, met Hamilton terug op kop. Die heeft het overigens niet cadeau gekregen: bij zijn pitstop verschalkte Alonso hem bij het uitrijden, inclusief wat ellebogenwerk, maar Hamilton counterde kort daarop toen Alonso werd opgehouden door de kortstondig op kop rijdende Sébastien Buemi.

Met Vettel na zijn stop op plek vier en Webber vijfde, gooit Red Bull het roer om. Vettel maakt rond dezelfde tijd als Hamilton en Alonso zijn tweede stop, maar Webber rijdt langer door. Het brengt de Aussie 22 ronden lang op kop, maar hij is daarna op versleten banden ook een makkelijk slachtoffer voor Hamilton en Alonso.

Terwijl Hamilton een gat slaat, sluit Button aan bij Alonso. Als die (weer) wordt opgehouden, dit keer door een achterblijver, hoeft Button niet twee keer na te denken en schiet er assertief voorbij. McLarens tweede dubbel op rij, na twee weken eerder in Turkije, is een feit. Alonso moet het met plek drie doen. En de Red Bulls? Vierde en vijfde, na te hebben gegokt en verloren.

Vervelend verkeer

“De banden speelden vandaag een enorm grote rol”, baalt Webber (vijfde) na afloop. “Hoe langzaam je ook reed, het was onmogelijk de slijtage onder controle te houden.” Vettel kan er niet veel meer van maken. “Om één of andere reden kwamen we achter de rest terecht na de eerste ronde stops”, wijst hij naar het moment waarop de race verloren werd. “Dat was een grote verrassing voor me.”

Ook bij Alonso overheerst echter een gevoel van verlies. “Want we hadden kunnen winnen, als we niet zo’n last van verkeer hadden gehad.” Met oog op het WK heeft Alonso de punten graag in de pocket, hij blijft vierde, met uitzicht op Webber (derde), Button (tweede) en de nieuwe lijstaanvoerder Hamilton. Die kan zijn geluk niet op: “Jenson en Fernando achter me houden was zwaar, maar wát een dag!”

