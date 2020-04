Terugblik 2010: Dubieuze teamorder in Duitsland: ‘Fernando is faster than you’

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. Dit keer gaan we naar Duitsland, en kijken naar Ferrari’s teamorder-rel.



“Fernando is faster than you.” Het zijn woorden die tot de Formule 1-eeuwigheid en -overlevering behoren, en die Felipe Massa in ronde 47 van de Grote Prijs van Duitsland op Hockenheim te horen krijgt. Al klinken ze nog dagen, weken en zelfs maanden door in de Formule 1. Vooral door hoe schaamteloos de teamorder is, en hoe sneu iedereen het voor Massa vindt.

De race op Hockenheim wordt op 25 juli 2010 gehouden, op de dag af een jaar nadat Massa op de Hungaroring aan de dood is ontsnapt. In 2009 krijgt hij daar in de kwalificatie een veer tegen zijn hoofd, die van de auto van Rubens Barrichello is gesprongen en dwars door het vizier van Massa’s helm schiet. Massa’s toestand is kortstondig kritiek, maar verbetert snel. Toch mist hij de rest van het seizoen.

Medeleven met Massa

Als de aimabele Braziliaan in 2010 in Melbourne weer aan de start staat, is de grote vraag of hij hét nog heeft. De coureur die in 2008 tot en met de laatste ronde van de laatste race – de laatste bocht, zelfs – om de titel vocht, lijkt luid en duidelijk antwoord te geven op die vraag met twee podiumplekken in de eerste twee races. Maar dan komt de klad erin, en slaat de twijfel toch nog toe.

Natuurlijk, Ferrari heeft haar zaakjes niet goed voor elkaar in de eerste helft van 2010, maar als de Formule 1 in Duitsland komt voor ronde elf van de negentien, doet Massa al lang niet meer mee om de titel. Hij is zelfs achter Nico Rosberg en Robert Kubica – die niet eens voor een topteam rijden – achtste in het WK. Massa heeft 85 punten, teamgenoot Fernando Alonso 123, en mag nog op de titel hopen.

Hockenheim lijkt dan ook een feel good story te worden voor Massa, als hij op kop komt als polesitter Sebastian Vettel rivaal Alonso bij de start richting de muur duwt, en er buitenom voorbij kan. Na de pitstops en op stugger schoeisel is Alonso echter sneller. Hij loopt rap in op Massa, maar die verdedigt de koppositie met hand en tand.

(tekst loopt door onder de foto)

Massa slaat daarna kortstondig een gat, maar Alonso rijdt het weer dicht. De Spanjaard klimt in de radio: “Ik ben veel sneller dan Felipe.” Die wordt gemaand tempo te maken, maar weet dat niet genoeg te vinden. Behalve dat Ferrari uittelt dat Vettel maar vijf tellen achter Alonso zit, is een andere rekensom ook snel gemaakt: als Alonso niet de volle 25 punten pakt, wordt zijn WK-achterstand wel heel groot.

‘Fernando is sneller’

In ronde 47 hakt Ferrari de knoop door. “Fernando is faster than you“, klinkt de zo vertrouwde stem van race engineer Rob Smedley kraakhelder in Massa’s oor. De toevoeging laat weinig twijfel voor wat de bedoeling is: “Kun je bevestigen dat je die boodschap begrepen hebt?” Massa geeft gehoor, zo niet in woord dan wel in daad: hij gaat van het gas, laat Alonso er langs.

“Je bent een goede jongen”, prijst Smedley hem nog. “Sorry…” Meer valt er niet te zeggen. Ook niet voor Massa, als hij twintig ronden later als tweede, achter Alonso, over de finish komt. “Wat moet ik zeggen? Gefeliciteerd aan het team.” Daarmee is ook genoemd wat voor Ferrari voorop staat: het teambelang, en dat is in dit geval gelijk aan dat van Alonso.

Na de race is de ophef groot. Rivalen Red Bull (Vettel wordt derde, Mark Webber zesde na een probleem met de oliedruk) en McLaren (met Hamilton en Jenson Button op vier en vijf) spreken schande van de teamorder. De media eveneens, al houden Alonso en Massa zich tijdens de persconferentie van de domme. Massa: “Wij hebben geen teamorders. We racen zo goed mogelijk, verder denk je aan het team.”

Of Alonso niet voelt dat hij deze zege cadeau heeft gekregen? “Nee.” Zowel hij als Massa zit er niet bepaald happy blij, maar de punten zijn binnen, en het merendeel voor titelkandiaat Alonso. Daar gaat het om. Toch duurt het niet lang voor het voorval eens staartje krijgt: de stewards leggen Ferrari 100.000 dollar boete op, want in 2010 zijn teamorders reglementair verboden.

De boete van een ton is een schijntje voor Ferrari, dat vooral moet vrezen voor een disciplinaire zitting die de hier weinig van gecharmeerde World Motor Sport Council voor september op de rol zet. Ferrari komt er daarin echter zonder verdere straf vanaf. Waarop de FIA na deze slechte schijnvertoning het reglement maar eens onder de loep neemt. En het verbod op teamorders enkele maanden later afschaft.

Lees hier de andere delen uit onze terugblik op 2010 terug!