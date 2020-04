Terugblik 2010: Hamilton wint spektakelstuk op Spa, ‘crash kid’ Vettel botst met Button

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. In dit deel de dertiende race van 2010, het spektakelstuk op Spa.



Nadat de Formule 1 een eerste seizoenshelft onder hoogspanning een kleine vier weken eerder heeft afgesloten in Hongarije, strijkt de koningsklasse na de zomerpauze neer op Spa. Ondanks het koele weer en de altijd aanwezige kans op regen, is de boel echter verre van afgekoeld. En zelfs als de regen inderdaad valt, blijven de gemoederen hoog oplopen.

Dat komt natuurlijk door wat er op het spel staat: na twaalf van de negentien races doen er nog vijf coureurs mee om de titel, van lijstaanvoerder Mark Webber tot Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Jenson Button en Ferrari’s Fernando Alonso. Voorafgaand aan het weekend op Spa bestempelt die laatste de laatste zeven races zelfs stuk voor stuk als ‘finales’.

Alonso gaat nat



Helaas voor Alonso valt die eerste finale voor hem in het water. Al in de eerste ronde, met de race die op een halfnatte baan is begonnen, gaat het mis als de ervaren rot Rubens Barrichello – die nota bene zijn 300ste Grand Prix-deelname viert – de controle verliest en hem van achteren ramt in de Busstop Chicane. Alonso moet met schade naar de pits, en kiest met de regen in aantocht voor intermediates.

Het blijkt de verkeerde keuze en Alonso raakt van de regen in de drup, want de neerslag zet niet door en dus moet hij drie ronden later weer naar de pits, om toch weer slicks te halen. Een klein voordeel is wel dat een safetycar (nodig om Barrichello’s geparkeerde Willams weg te takelen) ervoor zorgt dat Alonso’s achterstand op de rest niet te groot wordt, maar de aansluiting met de top is hij wél kwijt.

Ferrari’s kopman en enige titelhoop in bange dagen knokt zich wel weer richting de punten. Als het dan wel echt begint te regenen, kunnen ook regenbanden Alonso echter niet helpen: hij spint zeven ronden voor het eind van de baan, kraakt zijn voorwielophanging en het is gedaan. “De eerste van deze zeven finales is niet goed verlopen voor me”, verzucht hij, “al geldt dat ook voor twee van de andere finalisten.”

‘Crash kid’ botst met Button

Die twee andere titelkandidaten die het niet goed vergaat, zijn Button en Vettel, door toedoen van die laatste. Achter koploper Hamilton jaagt Vettel op Button, maar de Duitser verkijkt zich op het vochtige asfalt als hij Button door Blanchimont slipstreamt en er bij het aanremmen van Busstop naast duikt, maar de controle verliest en zijn Red Bull zich slingerend als rode stier in de McLaren ramt.

Voor Button is het klaar, Vettel kan na een lange pitstop door, krijgt als straf een drive-through opgelegd, loopt later een lekke band op in duel met Vitantonio Liuzzi en finisht na in totaal vijf pitstops als vijftiende. Een druk middagje werken. “Wat is gebeurd, is gebeurd”, wil Vettel er niet te veel woorden aan vuil maken. “Ik verloor de controle en raakte Jenson helaas. Het spijt me.”

(tekst loopt door onder de foto)

Button, die zijn kans op de titel in één klap een stuk kleiner ziet worden, houdt het netjes, maar is duidelijk not amused. “Natuurlijk deed Sebastian dit niet expres, maar ik heb geen idee waar hij mee bezig was. Dit was een heel raar incident.” McLaren-teambaas Martin Whitmarsh, normaal op-en-top een gentleman, is een stuk meer uitgesproken en doopt Vettel tot ‘crash kid’.

“Een fout die je normaal alleen in de opstapklassen ziet”, noemt de mopperende McLaren-man Vettels actie verder. “Sebastian is razendsnel, maar maakt er een gewoonte van tegen andere coureurs aan te rijden”, vervolgt de boze Whitmarsh. “Als je om de titel vecht, zijn dit soort dingen moeilijk te verkroppen.”

Hamilton houdt hoofd koel

Gelukkig voor Whitmarsh heeft hij nog een coureur in de race – zowel op Spa als om het kampioenschap – en Hamilton trekt de regenachtige wedstrijd op het circuit in de Ardennen vanaf het begin naar zich toe. Bij de start verschalkt hij de slecht wegkomende polesitter Webber en daarna heeft hij vrijwel alles onder controle, op een klein tripje door het grind na als de regen echt losgaat.

Eenmaal op regenbanden blijft het voorzichtigheid troef, maar Hamilton houdt de regie in handen en pakt met zijn derde zege van het jaar (en eerste sinds Canada) ook gelijk de leiding in het WK. “Ik had deze eindsprint in het kampioenschap niet beter kunnen beginnen”, weet Hamilton. Webber volgt hem op slechts drie punten, maar Vettel, Button en Alonso zullen zich terug in de strijd moeten knokken.

Lees hier de andere delen uit onze terugblik op 2010 terug!