Terugblik 2010: Ongenaakbare Webber slaat zijn slag in Spanje

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. Vandaag de Grand Prix van Spanje, waarin Mark Webber zijn visitekaartje uitdeelde.



Nee, erg happy kan Mark Webber nog niet zijn met zijn 2010, na de eerste vier Grands Prix. De Australiër bezet slechts de achtste plek in het WK als het Formule 1-circus in Spanje neerstrijkt, terwijl hij met de Red Bull RB16 toch echter over de (op papier) beste auto van het veld beschikt.

En die beste auto van het veld wordt voor de eerste Europese race van het jaar – het traditionele updatemoment – ook nog eens flink verbeterd. Dat onderstrepen Webber en teamgenoot Sebastian Vettel wel in de kwalificatie, waarin Vettel maar liefst zeven tienden los is van de rest van het veld. Maar de Duitser staat nu eens niet op pole: die eer is voorbehouden aan Webber, die nog eens een tiende rapper is.

“Mark was gewoon onverslaanbaar vandaag”, spreekt Vettel woorden die niet alleen op zaterdag waar zijn, maar ook zondag. Bij de start ziet Vettel nog kans: hij duikt achter Webber, slipstreamt en zoekt en prikt naar gaten, maar zijn teamgenoot houdt de deur dicht.

(tekst loopt door onder de foto)

Technische perikelen

Na de start bouwt Webber gestaag aan een voorsprong, met Vettel die eerst slechts kan volgen, maar naarmate de race vordert lukt zelfs dat niet meer: Vettel worstelt met de balans, wordt daarna via de pitstops door Lewis Hamilton gepasseerd, krijgt last van een remprobleem en schiet zelfs een keer van de baan. Een uitvalbeurt dreigt, maar Vettel durft het aan met maar drie functionerende remmen door te rijden. “De auto trok enorm naar rechts en stopte niet goed meer.”

Het tempo is eruit bij Vettel, maar het is toch nog genoeg voor een podiumplek, met wat dank aan de pech van Hamilton. Bij de Brit explodeert in de voorlaatste ronde een velg, waarna hij in het grind eindigt. “Dit is toch ongelofelijk, jongens…”, treurt hij na over de radio.

Vettel schuift zo op naar P3, want lokale held Fernando Alonso heeft zich er in de tussentijd nog tussen gewurmd. De Spaanse fans hebben hun gele Renaultshirts van de afgelopen twee seizoenen ingeruild voor Ferrari-rode exemplaren, maar Ferrari’s F10 is nog zeker geen wonderwapen. “Op een circuit als dit hebben we niet genoeg downforce”, verhaalt Alonso, die op de tweede plek (in de race en het WK) desalniettemin inloopt op kampioenschapsleider Jenson Button.

Taaie Schumacher

McLaren-coureur Button bijt zijn tanden in Spanje namelijk stuk op Mercedes’ Michael Schumacher. Nadat de eerste vier races grotendeels in de categorie ‘snel vergeten en snel naar huis’ vielen voor de Duitse legende, lijkt hij los te komen op het hem zo bekende Barcelona. Schumacher klopt teamgenoot Nico Rosberg voor het eerst in de kwalificatie en rijdt een sterke race.

Hoewel de Mercedes (zelfs met updates) geen partij is voor de McLaren van Button, komt hij voor de titelverdediger als die na zijn stop de pits uitkomt. Schumacher neemt meer snelheid mee de eerste bocht in en gaat er buitenom voorbij. “Als ik niet had geremd, waren we gecrasht”, moppert Button nog. De strijd is daarmee nog niet gestreden, maar Schumacher put diep uit zijn schatkist aan ervaring: “Ik wilde Jenson geen kans geven er voorbij te komen.” En dat lukt.

Rugdekking voor Vettel

Enigszins onbedoeld geeft Schumacher zo ook waardevolle rugdekking aan landgenoot Vettel, want die heeft zelfs met problemen en al genoeg marge om de derde plek vast te houden met Schumacher als ‘buffer’. Had Button zich aan Schumacher kunnen ontworstelen en was hij daarna ‘vrij’ geweest, dan had dat misschien wel anders gelegen. “Daar heb ik geluk mee gehad, en derde is zo slecht nog niet”, prijst Vettel, derde in het WK achter Button en Alonso, zich terecht gelukkig.

En Webber? Die klimt door zijn zege van de achtste naar de vierde plek. Na een race waarin eigenlijk niemand hem na de start nog heeft teruggezien. “Dit was een speciale dag”, erkent de Aussie. “Alles kwam mijn kant op, al voelde het alsnog als de langste race ooit! Bij mijn vorige zeges gebeurde er telkens van alles, maar nu zat ik alleen maar op het pitbord de ronden af te tellen!” Na 66 stuks is overwinning drie in totaal en één van het jaar een feit voor Webber. Die zo ook mooi op tijd duidelijk maakt dat hij nog niet moet worden uitgevlakt.

Lees hier de andere delen uit onze terugblik op 2010 terug!