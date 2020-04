Terugblik 2010: Webber slaat terug op Silverstone: ‘Niet slecht voor een tweede rijder’

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. Dit keer de race op Silverstone, waar de onderlinge spanning hoog opliep.

In 2010 wordt voor het eerst op het ‘nieuwe’ Silverstone geracet, en dat kan na de vrijdagse kennismaking lang niet iedereen bekoren. “Ik vind de nieuwe layout een stuk minder uitdagend”, erkent Renaults Robert Kubica, terwijl Lewis Hamilton en Sebastian Vettel zich verbazen over alle hobbels: “Het is toch nieuw asfalt?”, vraagt Vettel zich hardop af.

Aan de hobbels ligt het niet, maar de zaterdag verloopt daarna ondanks twee coureurs op de eerste rij ook niet gladjes voor Red Bull. Het team heeft een nieuwe voorvleugel, maar als Vettel die van hem stuk rijdt in de zaterdagtraining, geeft het team hem Mark Webbers exemplaar. Volgens Red Bull maakte het volgens Webber namelijk toch weinig verschil, terwijl Vettel positief over de vleugel was.

Mét nieuwe vleugel is Vettel in elk geval ruim een tiende sneller dan Webber in de kwalificatie, waarna de Aussie zijn ongenoegen tijdens de persconferentie niet onder stoelen of banken steekt. “Ik denk dat het team wel blij is met het resultaat van vandaag”, sneert Webber terwijl hij zijn glas met een dreun op tafel zet, zijn woorden kracht bijzettend.

Het is duidelijk: Webber is nog altijd van mening dat Vettel Red Bulls favoriet is, zoals volgens hem wel naar boven kwam na hun botsing in Turkije. Getergd en gebrand op succes is Webber doorgaans echter op zijn best. Dat onderstreept hij zondag door gelijk bij de start na een hard-tegen-hard duel de leiding te pakken, met Vettel die daarna een lekke band oploopt na contact met Hamilton.

Koude oorlog

Vettel valt ver terug en kan aan een inhaalrace beginnen die eindigt op P7, terwijl Webber vooraan alles – ook met zijn oude vleugel – onder controle heeft. Als hij over de streep komt, maakt hij zijn punt: “Niet slecht, voor een tweede coureur.” In zijn boek Aussie Grit legt Webber later uit dat het als ‘Australische humor’ was bedoeld, maar het blijkt vooral verdere brandstof in Red Bulls koude oorlog.

Teambaas Christian Horner besluit, met Webber die na zijn zege benadrukt niet als tweederangsburger behandeld te willen worden, zelfs tot een crisisberaad met de Australiër. Een paar dagen later erkent Webber dat hij misschien niet zo uit de school had moeten klappen, terwijl niemand minder dan Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz bezweert dat de coureurs gelijk behandeld worden.

Fiasco voor Ferrari

Terug in Silverstone gaat het in de openingsronde van de race niet alleen mis tussen de Red Bull-coureurs, maar ook die van Ferrari. Fernando Alonso en Felipe Massa raken elkaar bij de start, wat een lekke band voor de laatste betekent. Hij valt ver terug en komt daarna slechts als vijftiende binnen, maar ook voor Alonso is de Britse Grand Prix er al vroeg in de race één om snel te vergeten.

Alonso mag aanvankelijk nog op een podiumplek achter Webber en Hamilton hopen, maar overdrijft het met een inhaalactie op Renaults Robert Kubica. Alonso komt met alle vier zijn wielen buiten de baan. “Hij haalde me in door de bocht af te snijden”, hangt Kubica in de radio, ook al is Alonso zich van geen kwaad bewust.

De wedstrijdleiding vindt echter dat hij de regels (en track limits) wel degelijk overschreden heeft. Alonso kan de plek echter niet teruggeven, want Kubica valt niet veel later uit, dus geven de stewards Alonso een drive-through. Zijn pech is dat hij die onder de safetycar (nodig na een botsinkje tussen Pedro de la Rosa en Adrian Sutil) moet inlossen, waardoor hij ver terugvalt.

Titelkansen krimpen

Alonso eindigt uiteindelijk als veertiende, pal voor Massa. Nadat een race eerder in Valencia ook maar vier schamele punten mee terug naar Maranello werden genomen, zien de Scuderia en Alonso hun titelkansen nu snel slinken. Na tien van de negentien races, staat Alonso vijfde, met 98 punten. Koploper Hamilton heeft er inmiddels 145.

“Het ziet er steeds moeilijker uit”, geeft ook Alonso toe. Al probeert de Spanjaard, wiens laatste en enige overwinning de seizoensopener was, positief te blijven. “De helft van het seizoen ligt nog voor ons, dus alles is nog mogelijk.” Wel is duidelijk dat Ferrari dan snel beter moet gaan scoren. Om te beginnen over twee weken, in Duitsland op Hockenheim.

