Terugblik 2010: Webber wint tijdens peperduur weekend vol kostbare crashes in Monaco

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. Vandaag blikken we terug op een peperduur weekend in het mondaine Monaco.



De race in Prinsdom Monaco is het kroonjuweel van de koningsklasse. Door de historie, het hogesnelheids precisiewerk op millimeters van de vangrails, en natuurlijk de illustere lijst aan Grand Prix-winnaars. Voor veel coureurs is het bovendien een thuiswedstrijd, omdat zij in belastingparadijs resideren, maar in 2010 is het boven alles een peperduur weekend.

De meest kostbare fout wordt al op zaterdagochtend gemaakt, nog voor de kwalificatie, als titelkandidaat Fernando Alonso hard crasht in Massenet in training nummer drie. Zijn auto ligt en in de kreukels en zijn kansen lopen – met vanuit Massenet uitzicht op het Casino – een onherstelbare deuk op.

Ferrari krijgt Alonso’s auto niet op tijd voor de kwalificatie gerepareerd, wat vanuit de pits starten betekent. “Een slechtere plek om dat te doen, bestaat niet”, weet Alonso, “inhalen is hier immers zeer lastig.” Alonso weet dat de fout op zijn conto komt. “Maar ik heb ook pech gehad”, meent hij. “Normaal als je onder deze hoek de vangrail raakt, schrijf je namelijk niet de hele auto af.”

Duur weekend voor Williams

Op zondag vertrekt Mark Webber zonder al te veel problemen van pole, terwijl teamgenoot Sebastian Vettel veel toewijding toont in Sainte Dévote door binnendoor te gaan bij Renaults Robert Kubica. Nog voor de eerste ronde erop zit, is ook de eerste zondagse schadepost daar: Nico Hülkenberg heeft schade aan zijn voorvleugel en onderstuurt zijn Williams in de tunnel op topsnelheid de vangrail in.

Er volgt een safetycar, met Webber voor Vettel en Kubica, terwijl Alonso achteraan de pits induikt voor zijn eerste en enige stop. Door de neutralisatie kan hij daarna keurig achteraan aansluiten en de aanval openen. Alonso heeft al snel door dat de Nouvelle Chicane het meest vruchtbare jachtterrein is. Hij vecht zich gestaag terug door het veld, geholpen door de pitstops die de rest nog moet maken.

Voor Williams, dat eerder Hülkenberg een auto zag afschrijven, wordt de rekening verder gepeperd als een losse putdeksel ervoor zorgt dat Rubens Barrichello de vangrail in klapt bij Beau Rivage. Uit haast en frustratie gooit Barrichello zijn stuurtje uit de auto om zo snel mogelijk weg te wezen. Een duur geintje (à 50.000 dollar), want HRT-rijder Karun Chandhok rijdt het hightech stuurwiel aan gruzelementen.

Opsteker voor namaak Renault

Tegen de tijd dat de safetycar hiervoor naar buiten komt, rijdt Alonso alweer zesde. Vooraan heeft Webber alles nog altijd onder controle, voor Vettel en Kubica, die op koers ligt voor de tweede podiumplek van het jaar voor het team dat alleen nog in naam Renault is.

De Franse automaker heeft zich immers als fabrikant teruggetrokken na 2009’s Crashgate-schandaal, en het team is in handen van durfkapitalist Genii Capital gekomen. Dat ziet de Formule 1 als een gok die zich goed kan uitbetalen, maar het budget is bij lange na niet meer op het niveau van een fabrieksformatie. Begin 2010 lijkt het na twee podiumplekken echter op een goede investering…

Al het geld dat Red Bull in haar gelijknamige team heeft gestoken, begint zich ondertussen ook terug te betalen. De formatie won in 2009 al races, maar profileert zich begin 2010 met twee zeges uit de eerste vijf races definitief als topteam.

Achterhoedegevecht

Zege nummer drie voor Red Bull komt alleen nog in gevaar als het pal voor Webbers neus misgaat tussen achterblijvers Jarno Trulli en Chandhok. Bij een overijverige actie van Trulli beklimt zijn Lotus de HRT, en Chandhok mag van geluk spreken dat hij ongedeerd is en er geen zware prijs voor betaalt.

Voor zowel HRT als Lotus zijn het echter onwelkome kosten: de twee achterhoedeteams hebben er nu net als mede-minimumlijder Virgin een kleine derde van het jaar opzitten, maar nog geen indruk kunnen maken en amper een stijgende lijn te pakken. Formule 1 is voor hun vooralsnog een dure hobby.

Venijn in de staart

De safetycar moet zo voor de vierde keer de baan op en gaat pas in de slotronde weer naar binnen. Ferrari vertelt Alonso dat er zo gefinisht wordt, zonder hervatting van de actie, maar volgens Mercedes wordt er nog tot aan de streep geracet, ook al is dat maar één bocht. Je hoeft Michael Schumacher zoiets echter maar één keer te vertellen, en hij verschalkt Alonso op sluikse wijze.

De vergissing van Mercedes en Schumachers slimmigheidje worden echter duurbetaald: er mocht toch niet gepasseerd worden en Schumacher valt door een straf van twintig tellen buiten de punten. De volle mep van 25 gaat ondertussen naar winnaar Webber, die nu gelijk staat met Alonso, maar toch boven zijn Ferrari-rivaal wordt geklasseerd omdat hij meer races heeft gewonnen.

De Aussie die twee races terug nog kansloos leek, heeft nu ineens zicht op de titel, op de hoofdprijs. “Deze stand bevalt me wel, dus het zou mooi zijn als dit de laatste race was geweest!”, grapt Webber na ‘de mooiste dag’ van zijn leven. “Want dit is zo’n race die je wil winnen.” Wat het WK betreft, maakt hij zich nog geen illusies. “Er zijn nog veel races te gaan, en er lijkt elke twee weken wel een andere favoriet.”

