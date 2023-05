Hoewel veel F1-coureurs van Monaco hun nieuwe thuis maken, is het zeldzaam om een coureur te hebben die ook daadwerkelijk uit de microstaat komt. Met Charles Leclerc is Monaco inmiddels wel vertegenwoordigd op de grid. Voor de Ferrari-coureur is zijn thuisrace echter niet echt een gelukkige aangelegenheid geweest.

2017

In 2017 rijdt Leclerc zijn eerste en enige seizoen in de Formule 2. In Monaco weet hij pole position te bemachtigen. Tijdens de sprintrace valt hij echter uit met problemen aan de elektronica van zijn Prema. In de gewone race zet Leclerc de ene snelste ronde na de andere neer en gaat hij vrijwel de volledige race aan de leiding. Halverwege wordt hij echter naar binnen gehaald voor een pitstop vanwege een loszittende band. Een ronde later komt het oordeel over de radio: problemen met de ophanging. Einde van de race voor de gedoodverfde winnaar.

2018

Een jaar later rijdt Leclerc in de Formule 1 voor Sauber. Geen geweldige auto en dus is de winst ook absoluut geen optie. Maar een veertiende startplek is lang niet slecht, dus misschien vallen er nog wat punten te behalen. Met nog een paar rondes te gaan rijdt Leclerc op de twaalfde plek op jacht naar wat punten als zijn remschijf er de brui aan geeft. Leclerc rijdt op volle snelheid de bocht in waar Brendon Hartley net afremt. De beide coureurs zijn uitgeschakeld: het tweede jaar op rij dat Leclerc zijn thuisrace niet uit kan rijden.

2019

Het is 2019 en inmiddels is Leclerc gepromoveerd naar Ferrari. In Q1 zet de Monegask meteen de zesde tijd neer. Dat is genoeg, redeneert het team, en besluit hem niet meer naar buiten te sturen. Dat bleek de verkeerde keuze, want al snel verbetert vrijwel iedereen zijn rondetijden. Teamgenoot Sebastian Vettel krijgt nog wel een kans en dat blijkt de doodsteek voor Leclerc: met een verbeterde tijd van Vettel eindigt Leclerc op de zestiende plek in Q1 waardoor hij afvalt in de kwalificatie.

De race verloopt al niet veel beter. In een poging zich naar voren te vechten raakt Leclerc de muur waardoor hij een lekke band oploopt. Terwijl hij verwoed probeert de pitstraat te bereiken wordt zijn band steeds zachter totdat hij uiteindelijk op een velg rijdt. Wonder boven wonder weet hij zijn auto nog naar de pitstraat te krijgen, maar de bodemplaat had door het hele gedoe dusdanig veel schade opgelopen dat hij een paar rondes later definitief naar binnen wordt gehaald om zijn race te staken.

De lekke band van Leclerc (Motorsport Images)

2021

Door de corona pandemie werd in 2020 geen race gehouden in Monaco en dus komt de volgende kans in 2021. Dit keer valt Leclerc niet uit in de race, maar dat is omdat hij überhaupt niet aan de race begint. In de kwalificatie crashte de Monegask, al was zijn eerder gezette tijd wel goed genoeg voor pole position. Tijdens de formatieronde blijkt echter dat er een probleem is met zijn aandrijfas als gevolg van de crash een dag eerder. Er is geen tijd meer om de as te repareren en dus mag Leclerc de race vanaf de tribune gaan bekijken.

2022

Een bonusaflevering in 2022: Leclerc neemt voor een speciale demonstratie plaats in de Ferrari waarmee Niki Lauda in 1974 reed. Tijdens de race houden de remmen er echter mee op en beland Leclerc met zijn achterkant in de muur. De achtervleugel klapt dubbel en Leclerc staakt zijn ronde.

Tijdens de gewone race van dat jaar begint Leclerc in Monaco vanaf pole position. Hij gaat aan de leiding in het kampioenschap en dus staat er veel op het spel. Het team roept hem naar binnen voor een pitstop op een apart moment. Dan ontstaat de echte verwarring: terwijl Leclerc al in de pitstraat rijdt, krijgt hij te horen dat hij toch geen pitstop moet maken. Het team is niet voorbereid en is nog bezig met de pitstop van Carlos Sainz. De pitstop van Leclerc gaat langzaam en hij komt op een onhandig moment naar buiten. Uiteindelijk belandt hij op de vierde plek, waarop hij ook eindigt, direct achter rivaal Max Verstappen.