De tweede dag van de wintertest in Bahrein verliep voor Max Verstappen vrijdag niet geheel vlekkeloos. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull bleef in de middagsessie ruim een uur aan de kant vanwege een olielek. Toch was er aan het eind van de dag reden voor tevredenheid, aangezien het met de snelheid en stabiliteit van de RB19 wel goed lijkt te zitten.

Tijden zeggen op een testdag weinig tot niets, maar opvallend was het wel dat Gyanyu Zhou, de Chinees van Alfa Romeo, na 133 ronden bovenaan het overzicht met tijden stond met een snelste laptime van 1.31,610, gereden op softs. Verstappen, die slechts tot 47 laps kwam, scoorde op mediums de tweede tijd (1.31,650), gevolgd door Fernando Alonso (1.32,205, 130 laps) en Nyck de Vries (1.32,222, 74 laps).

Behalve Max Verstappen stond ook George Russell enige tijd onvrijwillig aan de kant. Met nog ruim een uur op de klok viel zijn bolide stil aan de binnenkant van bocht 10 vanwege een hydraulisch probleem. Zijn engineers waren er als de kippen bij om de wagen met een zwart doek te bedekken om de concurrentie niets wijzer te maken. Daarna werd de W14 zorgvuldig opgetakeld en kon de sessie hervat worden. Russell kwam in de slotfase niet meer de baan op. Hij bleef steken op slechts 26 ronden.

Nyck de Vries leek zich op het circuit van Bahrein wederom in zijn element te voelen. Hij kon zijn volledige programma afwerken en wist op een gegeven moment op een setje softs naar de tweede tijd, op dat moment achter Verstappen, te rijden. Uiteindelijk werd zijn tijd nog verbeterd door zowel Zhou als Alonso.

Zaterdag staat de derde testdag op het programma. Voor Max Verstappen zitten de testdagen er echter al op. De laatste dag heeft Red Bull het stoeltje gereserveerd voor zijn teamgenoot Sergio Pérez. Bij AlphaTauri komt De Vries in de middag in actie. De ochtendsessie begint om 08.00 Nederlandse tijd.

