Sergio Pérez heeft de snelste tijd genoteerd op de slotdag van de pre-seasontest in Bahrein. De Mexicaanse Red Bull-coureur bleef aan het einde van de dag Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor op de tijdenlijst.

Aan het einde van de pre-seasontest in Bahrein worden geen bekers of medailles uitgereikt, maar als we dan toch een winnaar moeten aanwijzen dan is het Red Bull Racing. Het team uit Milton Keynes won vorig seizoen een recordbrekende zeventien Grands Prix en lijkt dat momentum mee te hebben genomen naar Bahrein en 2023.

Max Verstappen en Sergio Pérez kenden de afgelopen dagen – behoudens een olielek op vrijdag – nauwelijks problemen en werkten een nagenoeg vlekkeloos programma af. “We hebben veel ronden kunnen rijden, we hebben veel verschillende set-ups uitgeprobeerd”, zei teambaas Christian Horner tegen Formula1.com. “De rondetijden zijn natuurlijk moeilijk om in te schatten, omdat we niet weten wat de anderen doen met bijvoorbeeld de brandstof. Maar we moeten ons op onszelf concentreren en we zitten met onze auto in een redelijk window.”

Ook Verstappen zelf keek zaterdag ontspannen en tevreden terug op de test. De Nederlander reed – mede door het olielek van vrijdag – slechts 204 ronden en kwam niet in de buurt van de snelste tijden (snelste tijd: 1:31.650), maar dat leek hem niet te deren. “Ten opzichte van vorig jaar is het een stuk beter”, aldus de wereldkampioen tegen Viaplay. “Vorig jaar vond ik het veel lastiger om de ronden aan elkaar te knopen en dat komt natuurlijk ook doordat die auto veel te zwaar was en dan krijg je niet echt een goed gevoel aan de voorkant.”

Als een van de weinige teams koos Red Bull ervoor om de rijdersdiensten per dag te verdelen en dat betekende dat Verstappen zaterdag niet meer hoefde te rijden. Pérez reed in totaal 133 ronden en klokte de snelste tijd van alle testdagen: 1:30.305. Lewis Hamilton poetste – voor wat het waard is – het geschonden blazoen van Mercedes wat op met de tweede tijd (1:30.659) en derde werd Valtteri Bottas met 1:30.827.

De Vries richt vizier op Grand Prix

Waar Verstappen zaterdag niet in actie kwam, daar had Nyck de Vries wel corvee. De coureur van AlphaTauri reed in ochtend 87 ronden en kwam daarin ‘slechts’ tot een 1:38.244. Daar was echter een logische reden voor aldus de Fries tegen Viaplay. “Vanochtend hebben we vooral veel longruns gedaan en ons gefocust op de wedstrijd. Natuurlijk zijn het niet helemaal dezelfde omstandigheden, omdat het nu veel warmer is, maar desalniettemin was het goed om gedaan te hebben.”

Met deze laatste testdag zit de voorbereiding voor het nieuwe Formule 1-seizoen er op. De teams keren niet terug naar Europa, maar blijven in Bahrein waar komend weekend de openingsrace van het seizoen wordt verreden.

Uitslag derde en laatste testdag