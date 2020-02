Het was alsof hij er nog even voor ging zitten: Verstappen ging in het laatste uur van de laatste testdag meermaals voor een snelle run op de C4-banden, in een ogenschijnlijke poging Bottas van de bovenste plek op de tijdenlijst te stoten.

De eerste poging van de Nederlander strandde (spreekwoordelijk) in sector drie, met Verstappen die te fel de laatste bochten indook en zo tijd verloor. Een volgende poging leverde nét niet genoeg op: Verstappen bleef op 0.073 van Bottas steken. Verstappen liet het er echter niet bij zitten, maar de vliegende ronde daarop kwam hij in de uitloopzone bij bocht dertien terecht.

Teruglezen: Liveblog dag 6 – Mercedes het snelst ondanks slotoffensief Verstappen

Er volgde nog een ultieme poging, maar daarin ging Verstappen van het gas bij het opkomen van het rechte stuk. Omdat hij het toch (net) niet had gered, of om de concurrentie zand in de ogen te strooien? Hoe dan ook, het betekende een ‘finish’ op P2.

Kanttekening hierbij is wel dat Verstappen zijn snelste tijd dus op C4-banden reed, een compound harder dan de C5-banden van Bottas, nummer drie Daniel Ricciardo en Charles Leclerc (vierde). Ook de nummer vijf, titelverdediger Lewis Hamilton, was voor het zachtste schoeisel gegaan.

De baan in Barcelona was – met een grijze lucht, flinke wind en lage temperaturen – overigens niet zo snel als tijdens de eerste wintertest, vorige week. Toen klokte Bottas een 1:15.732, op C5-banden.

Qua track action stonden er voor veel teams op dag zes van de wintertest vooral racesimulaties op het programma. Grote incidenten deden zich niet voor, behalve een spin van Red Bulls Alexander Albon. Haas verloor veel tijd door een technisch probleem (defecte koppeling). Renault-rijder Ricciardo was voor de lunch het snelst, maar Bottas en Verstappen gingen na de pauze dus nog rapper.

END OF SESSION 🏁

And that means the end of pre-season testing too 👨‍🔧

Here’s how they finished up in Barcelona today 👀

The next time we’ll see the drivers on track will be in Melbourne for FP1! 🙌#F1 #F1Testing pic.twitter.com/BxcgtaWngm

— Formula 1 (@F1) February 28, 2020