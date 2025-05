Na een teleurstellende kwalificatie revancheerde Lando Norris zich in de Grand Prix van Emilia-Romagna met een knappe tweede plaats. Na afloop verscheen er een bescheiden glimlach op het gezicht van de McLaren-coureur. “Voor ons als team is een tweede en derde plaats geweldig.”

In de kwalificatie kwam Lando Norris niet verder dan de vierde plek. Teleurstellend, aangezien teamgenoot Oscar Piastri poleposition behaalde. Norris kon zijn teleurstelling niet verbergen en twijfelde of er een podiumplek in zou zitten, maar dankzij een gedurfde inhaalactie op Piastri in bocht 1 werd hij zelfs tweede. Meer zat er volgens hem niet in. “We deden wat we konden. Max reed een goede race en Red Bull was waarschijnlijk iets sneller dan wij. We konden ze niet bijhouden, maar hadden aan het einde nog een mooi gevecht tussen Oscar en mij”, zei Norris tegenover F1 TV.

Het is bekend dat de McLaren-coureurs elkaar mogen racen, maar wel volgens de zogenaamde ‘Papaya Rules’. Vooralsnog houden beide heren zich daar keurig aan. Norris genoot van het duel met de kampioenschapsleider. “Dat is altijd spannend, maar ook altijd leuk”, zei hij. “Voor ons als team is een tweede en derde plaats geweldig. Natuurlijk zouden we graag de plek van Max hebben gehad, maar zij waren vandaag gewoon te sterk voor ons.”

